HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Suriye'de halk, ulusal birlik kutlamaları için meydanları doldurdu

Suriye halkı, Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın "Suriye'nin Kurtuluşu" operasyonunun başlamasının yıl dönümü nedeniyle Cuma namazı sonrasında ulusal birlik kutlamaları düzenlenmesi çağrısında bulunmasının ardından meydanları doldurdu.

Suriye'de halk, ulusal birlik kutlamaları için meydanları doldurdu

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, sabah saatlerinde Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın rejiminin yenilgiye uğratıldığı "Suriye'nin Kurtuluşu" operasyonunun yıldönümü nedeniyle halkı Cuma namazından sonra sokaklara ve meydanlara çıkarak ulusal birlik kutlamaları düzenlemeye davet etti. Günün erken saatlerinden itibaren başta başkent Şam olmak üzere Humus, Lazkiye ve diğer birçok şehirde meydanlara akın etmeye başlayan kalabalıklar, bayraklar eşliğinde Suriye'nin birliğini ve kurtuluşunun yıl dönümünü kutlayan sloganlar attı.
Ülkenin ulusal birliğinin büyük coşkuyla kutlandığı meydanlarda halk ayrıca İsrail'in bu gece Suriye'nin Beit Jinn köyüne yönelik saldırısı ile ülkenin iç işlerine karışmasına yönelik faaliyetlerine karşı da sloganlar attı. Kutlamalar kapsamında yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ve kalabalıkların herhangi bir olumsuz gelişme olmadan bir araya geldiği bildirildi.

İSRAİL'İN BEİT JİNN SALDIRISI

İsrail ordusu, gece saatlerinde Suriye'nin güneyindeki Beit Jinn köyüne helikopterler ve topçu atışları ile saldırı gerçekleştirmiş, Suriye devlet televizyonu İsrail'in saldırıları sonucunda 2'si çocuk 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin de yaralandığını bildirmişti. Yerel kaynaklar, sivil alanların hedef alınması nedeniyle bölgede büyük panik yaşandığını ve çok sayıda ailenin çevre bölgelere doğru göç ettiğini açıklamıştı. Suriye Sivil Savunması, İsrail ordusunun her türlü hareketi hedef almaya devam etmesi nedeniyle ekiplerin yaralıları kurtarmak için uzun süre Beit Jinn'e giremediğini belirtmişti.

(İHA)

28 Kasım 2025
28 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karadeniz açıklarında gemide patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladı: Açıklama geldiKaradeniz açıklarında gemide patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladı: Açıklama geldi
Motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralıMotosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
suriye Şam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatih Altaylı'dan hapis cezasının ardından dikkat çeken ‘boş koltuk’ kararı!

Fatih Altaylı'dan hapis cezasının ardından dikkat çeken ‘boş koltuk’ kararı!

İznik'teki 'Papa' planı suya düştü

İznik'teki 'Papa' planı suya düştü

Samsunspor tarih yazıyor! Namağlup lider devam...

Samsunspor tarih yazıyor! Namağlup lider devam...

Kızı için köyü seçti! Ayvalık’ta otel açtı

Kızı için köyü seçti! Ayvalık’ta otel açtı

Akaryakıt tabelasında çifte indirim!

Akaryakıt tabelasında çifte indirim!

Suriyeliler faydalanıyordu: Artık para ödeyecekler

Suriyeliler faydalanıyordu: Artık para ödeyecekler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.