Suriye'de patlama sesleri! İsrail Suriye Genelkurmay Başkanlığını vurdu... Sınır hattına takviye güç gönderecekler

Suriye’nin başkenti Şam’da büyük bir patlama sesi duyuldu. Suriye devlet televizyonu Al Ekhbariya, 'Şam’da kaynağı henüz belirlenemeyen yüksek sesli bir patlama' yaşandığını aktardı.

İSRAİL SAVUNMA BAKANLIĞINI VURDU

Öte yandan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırı gerçekleştirdiği ve Şam'daki Savunma Bakanlığı'nı vurduğu aktarıldı.

İSRAİL SALDIRI'YI ÜSTLENDİ

Öte yandan patlamanın ardından İsrail ordusu, Suriye'nin başkentine yönelik saldırıyı üstlendi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Şam’da Genelkurmay Başkanlığı’nın girişine hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "IDF, Suriye'nin güneyinde Dürzi sivillere yönelik hükümet eylemlerini ve bölgedeki gelişmeleri izlemeye devam ediyor. Siyasi kademeden gelen talimatlar doğrultusunda IDF bölgede saldırılar düzenlemekte ve çeşitli senaryolara karşı hazırlıklı durumda" denildi.

İSRAİL, SINIRA TAKVİYE GÜÇ GÖNDERECEK

Ayrıca'da Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan bilgiye göre İsrail ordusu, Suriye ordusuna yönelik saldırıların ardından sınır hattına takviye güçler göndereceğini duyurdu.