Suriye'den 25 yıl aradan sonra ABD'ye ilk üst düzey ziyaret

Suriye'den ABD'ye 25 yıl aradan sonra ilk üst düzey ziyaret gerçekleşti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi ziyaret kapsamında ABD'nin başkenti Washington DC'ye geldi. Şeybani temasları kapsamında, Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının kalıcı olarak kaldırılması için görüşmelerde bulunacak.

TOM BARRACK DA TOPLANTIDA YER ALDI

Şeybani, ilk olarak ABD Hazine Bakanlığından bir dizi yetkiliyle bir araya geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da hazır bulunduğu toplantıda, terörün finansmanıyla mücadeleye yönelik ortak çabalar ve Suriye ekonomisini küresel finans sistemine güvenli bir şekilde yeniden bağlamanın yolları ele alındı.

Şeybani, daha sonra Arizona Kongre Üyesi Ibb Hamada ile bir araya gelerek, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Şeybani'nin temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

