HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, KDP Başkanı Barzani ile görüştü

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara ve Barzani'nin görüşmesine ilişkin, "Şara, Suriye'nin, Kürtlerin ve ülkedeki diğer tüm bileşenlerin ulusal, siyasi ve medeni haklarını hiçbir ayrım gözetmeksizin, tam bir eşitlik temelinde güvence altına alma konusundaki kararlılığını ifade etti" denildi.

Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, KDP Başkanı Barzani ile görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile Suriye’de son günlerde ordu ile terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki çatışmalara ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.

Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, KDP Başkanı Barzani ile görüştü 1

ŞARA-BARZANİ GÖRÜŞMESİ: AÇIKLAMA GELDİ

Barzani’nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Kürtlerin Suriye halkının asli ve temel bir bileşeni olduğunu vurguladı. Şara, Suriye devletinin Kürtlerin ve ülkedeki diğer tüm bileşenlerin ulusal, siyasi ve medeni haklarını hiçbir ayrım gözetmeksizin, tam bir eşitlik temelinde güvence altına alma konusundaki kararlılığını ifade etti" denildi.

Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, KDP Başkanı Barzani ile görüştü 2

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER ELE ALINDI

Görüşmede ayrıca Suriye’deki son siyasi gelişmeler ve bölgede yaşanan değişimler değerlendirilirken, istikrarın ve taraflar arasında koordinasyon sağlanmasının önemi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Barzani, eş-Şara’nın ortaya koyduğu vizyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Suriye halkının tüm tarafları ve bileşenleri kapsayan, herkesin ortak paydaş olduğu bir devlet inşa etme iradesini ve özlemlerini desteklediğini belirtti. Barzani ayrıca, tüm tarafların çıkarlarının gözetilmesi ve toplumsal barışın korunması amacıyla istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

09 Ocak 2026
09 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
10 kişinin öldüğü Bahar Apartmanı için 3 sanığa 11 yıl hapis10 kişinin öldüğü Bahar Apartmanı için 3 sanığa 11 yıl hapis
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze açıklaması! "Vakti gelecek"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze açıklaması! "Vakti gelecek"
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
suriye Irak Mesut Barzani
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, kıyamet koptu! "Florentino seni kovacak"

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, kıyamet koptu! "Florentino seni kovacak"

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli aylığı bugün belli oluyor!

En düşük emekli aylığı bugün belli oluyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.