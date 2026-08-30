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Suriye'nin Trablus Büyükelçiliği 14 yıl aradan sonra yeniden açıldı

Libya'da Şubat Devrimi'nin ardından kapanan Suriye'nin Trablus Büyükelçiliği 14 yıl aradan sonra yeniden açıldı.

Suriye'nin Trablus Büyükelçiliği 14 yıl aradan sonra yeniden açıldı

Açılış törenine Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur ve çok sayıda ülkenin diplomatik temsilcisi katıldı.

Büyükelçilik gönderine Suriye bayrağının çekilmesiyle başlayan törende konuşan Şeybani, Libya'ya gerçekleştirdiği ziyaretin tarihi nitelikte olduğunu belirterek, açılışa katılanlara teşekkür etti.

Libya Ulusal Birlik Hükümetine ve ülkesinin Trablus Büyükelçiliği kadrosuna teşekkür eden Şeybani, şunları kaydetti:

"Burada bulunma sebebimiz, 14 yıl önce kapatılan ve devrilen rejimin uygulamaları nedeniyle Libya'daki Suriye topluluğunun ana vatanlarıyla olan bağının kopmasına yol açan bir büyükelçiliğin yeniden açılışını gerçekleştirmektir. Suriye Büyükelçiliğinin Trablus'ta ve tüm konsolosluk kadrosuyla birlikte açılışını duyuruyoruz. Bu büyükelçilik Suriyelilerin Büyükelçiliği, sığınacakları bir yuva ve tüm hukuki işlemlerini yeniden düzenleyebilecekleri bir sığınak olacaktır."

Şeybani, Suriye'de eski rejimin devrilmesinden bu yana yurt dışındaki Suriyelilere hizmet sunmayı en önemli öncelikleri haline getirdiklerini ve birçok ülkede konsolosluklar açarak Suriyelilerin ana vatanlarıyla olan bağını güçlendirdiklerini kaydetti.

Tören, Şeybani'nin misafirleriyle büyükelçilik binasını gezmesinin ardından sona erdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trablus
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