Suruç’ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Suruç ilçesine bağlı Yalınca Mahallesi’nde meydana geldi. Akçakale istikametinden Onbirnisan yönüne ilerleyen Derya A. yönetimindeki otomobil, Mürşitpınar kavşağından çıkan İsmet Ü.’nün kullandığı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 yaşındaki K.B.Ü., S. Ü. (34), B.N.Ü. (8), S. G., H.K. (28) ve 4 yaşındaki H.K. yaralandı. Osmaniye Bahçe belediyesi itfaiye personeli Hüseyin Koçtaş (25) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hayatını kaybeden Hüseyin Koçtaş’ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa
