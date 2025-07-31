Sürücüler dikkat! Eski tip ehliyetleri yenilemede süre uzatıldı! Bakan Yerlikaya "Son kez uzatıldı" dedi, tarihi duyurdu

Eski tip ehliyetler için son gün. Yenileme işlemi yapmak isteyen vatandaşlar aldıkları randevu ve gerekli evraklar ile Nüfus Müdürlüklerinden ehliyet yenileme işlemlerini gerçekleştiriyor. Yenileme için verilen süre bugün sona erdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişler Bakanı Ali Yerlikaya, ehliyetlerini yenilemek için verilen sürede ehliyetlerini yenilemeyen 2 milyondan fazla sürücü için son yenileme tarihinin uzatıldığını duyurdu.

"2 MİLYON 167 BİN 713 ESKİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLENMEDİ"

"Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi yenilenmeyi bekliyor" diyen Yerlikaya, yenileme son tarih hakkında bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, eski tip ehliyetlerin değiştirilme tarihiyle ilgili olarak, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025" bilgisini aktardı.

“Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için SON TARİH 31 Ekim 2025❗️”



Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31.12.2024 son tarih olarak belirlenmiş, ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle bu süre 7 ay uzatılarak 31.07.2025’e çekilmişti.



Ancak ⤵️… pic.twitter.com/o9r0rUOD9l — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 31, 2025