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Sürücüler dikkat! Eski tip ehliyetleri yenilemede süre uzatıldı! Bakan Yerlikaya "Son kez uzatıldı" dedi, tarihi duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip ehliyetlerin değiştirilme tarihinin uzadığını duyurdu. 31 Temmuz 2025'te bitecek olan sürenin uzatıldığını duyuran Bakan Yerlikaya, "Son kez yenileme tarihini uzatıyoruz" uyarısında bulundu. İşte Yerlikaya'nın duyurdu ehliyet yenileme son tarihi...

Sürücüler dikkat! Eski tip ehliyetleri yenilemede süre uzatıldı! Bakan Yerlikaya "Son kez uzatıldı" dedi, tarihi duyurdu
Mustafa Fidan

Eski tip ehliyetler için son gün. Yenileme işlemi yapmak isteyen vatandaşlar aldıkları randevu ve gerekli evraklar ile Nüfus Müdürlüklerinden ehliyet yenileme işlemlerini gerçekleştiriyor. Yenileme için verilen süre bugün sona erdi.

Sürücüler dikkat! Eski tip ehliyetleri yenilemede süre uzatıldı! Bakan Yerlikaya "Son kez uzatıldı" dedi, tarihi duyurdu 1

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişler Bakanı Ali Yerlikaya, ehliyetlerini yenilemek için verilen sürede ehliyetlerini yenilemeyen 2 milyondan fazla sürücü için son yenileme tarihinin uzatıldığını duyurdu.

"2 MİLYON 167 BİN 713 ESKİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLENMEDİ"

"Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi yenilenmeyi bekliyor" diyen Yerlikaya, yenileme son tarih hakkında bilgi verdi.

Sürücüler dikkat! Eski tip ehliyetleri yenilemede süre uzatıldı! Bakan Yerlikaya "Son kez uzatıldı" dedi, tarihi duyurdu 2

Bakan Yerlikaya, eski tip ehliyetlerin değiştirilme tarihiyle ilgili olarak, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025" bilgisini aktardı.

30 Temmuz 2025
30 Temmuz 2025

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Ali Yerlikaya Ehliyet Ehliyet affı
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