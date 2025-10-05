HABER

Sürücüler dikkat! Kış lastiği uygulamasında tarih değişti

Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarihler değişti. Buna göre 1 Aralık-1 Nisan olan tarihlerine 1 ay daha ilave edildi. Yeni karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenleme ile kış lastiği kullanma zorunluluğunda tarihler değişti.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU 5 AYA ÇIKTI

Buna göre, 1 Aralık-1 Nisan arasında zorunlu olan kış lastiği için yeni tarihler 15 Kasım-15 Nisan olarak belirlendi. Böylece 4 ay olan kış lastiği zorunluluğu 5 aya çıkmış oldu.

Değişikliğe göre, Türkiye'de tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan tüm araçların belirtilen tarihler arasında kış lastiği kullanması zorunlu olacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Yeni karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

(İHA)

