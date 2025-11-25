HABER

Sürücülerinin yarıştığı 2 otomobil, belediye otobüsü ile çarpıştı; 14 yaralı

Bursa’da, sürücüleri yarışan 2 otomobilin ara sokaktan çıkan belediye otobüsü ile çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin kent merkezi yönüne yarışarak ilerlediği 34 HBC 880 ve 16 BUS 776 plakalı otomobiller, ara sokaktan caddeye çıkan belediye otobüsüyle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlardaki 2 kişi ve otobüsteki 10 yolcu yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

25 Kasım 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
