Sürücünün dikkatsizliği pahalıya patladı! Kırmızı ışıkta geçti, öğrencilere çarptı: 2 öğrenci yaralandı

Kaza saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bulvar üzerinde seyir halinde bulunan 34 EY 5648 plakalı aracın sürücüsü kırmızı ışıkta geçerek 2 çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar savrulurken durumu gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı çocukları ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazaya karışan araç sürücüsünü gözaltına aldı. Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüler de araç sürücüsü kendisine kırmızı yanmasına rağmen geçemeye çalışıyor ve bu sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuklara çarpıyor.

(İHA)