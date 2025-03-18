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Sürücünün dikkatsizliği pahalıya patladı! Kırmızı ışıkta geçti, öğrencilere çarptı: 2 öğrenci yaralandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
18.03.2025 16:24
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Küçükçekmece'de kırmızı ışık ihlali faciaya neden oldu! Yolun karşısına geçmeye çalışan iki öğrenciye hızla çarpan araç, çocuklardan birinin ağır yaralanmasına yol açtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, sürücü polis tarafından gözaltına alındı.

Sürücünün dikkatsizliği pahalıya patladı! Kırmızı ışıkta geçti, öğrencilere çarptı: 2 öğrenci yaralandı

Kaza saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bulvar üzerinde seyir halinde bulunan 34 EY 5648 plakalı aracın sürücüsü kırmızı ışıkta geçerek 2 çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar savrulurken durumu gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı çocukları ambulans ile hastaneye kaldırdı.

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Çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazaya karışan araç sürücüsünü gözaltına aldı. Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüler de araç sürücüsü kendisine kırmızı yanmasına rağmen geçemeye çalışıyor ve bu sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuklara çarpıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul öğrenci kaza çocuk
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