Sürücüsüz hareket eden araç durağa çarptı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde park halindeyken hareket eden hafif ticari araç otobüs durağına çarptı. Yaşananlar güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Olay, Cami Mahallesi Tuzla Caddesi’nde meydana geldi. Park edilen 41 AZ 112 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle hareket etmeye başladı. Rampa aşağı ilerleyen araç, karşı şeride geçerek yol kenarındaki otobüs durağına çarparak durabildi. Kaza sırasında durakta kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanan olmadı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kayıtlarda, park halindeki aracın aniden hareket ederek durağa çarpması yer alıyor.

Kaynak: İHA

