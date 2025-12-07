HABER

Susurluk’ta otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Baıkesir’in Susurluk ilçesinde şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Susurluk'ta otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Kaza, Yeni Mahalle Belediyeciler Caddesi Söğütçayır yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan E.İ. yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü E.İ., Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Balıkesir
