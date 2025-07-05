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Susurluk’ta arazi yangını kontrol altına alındı

Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi’nde arazi ve makilik alanda çıkan yangına Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri müdahale etti.

Susurluk’ta arazi yangını kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Dereköy Mahallesi kırsalında henüz bilinmeyen bir nedenle arazi ve makilik alanda yangın meydana geldi. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki tarım arazilerine ve yerleşim alanlarına sıçramasını önledi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Balıkesir
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