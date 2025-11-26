HABER

Susuz Çayı’nda dere ıslahı ve taşkın koruma çalışmaları sürüyor

Susuz’da yağışlı dönemlerde yaşanan taşkın riskini azaltmak amacıyla Susuz Çayı’nda dere ıslahı ve taşkın koruma çalışmaları yapılıyor.

Kars’ın Susuz ilçesi Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Belediye Başkanı Oğuz Yantemur ve İlçe Özel İdare Şefi Tansel Koç ile birlikte DSİ tarafından yapımı devam eden dere ıslahı ve taşkın koruma çalışmaları ile Mesire Alanı yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yürütülen çalışmaları yerinde gören Tutal ve beraberindekiler daha sonra bölgeden ayrıldı.

Yapılan ıslah çalışmalarının hem taşkın riskini azaltacağı hem de çayın çevresindeki ekolojik yapıya olumlu katkı sağlayacağı kaydedildi.

Öte yandan DSİ tarafından yürütülen çalışmalarda çayın belirli noktalarında biriken rüsubatın temizlendiği, akış güzergahının düzenlendiği ve taşkın riskinin yüksek olduğu bölgelere koruyucu tahkimatlar yapıldığı öğrenildi. Ekiplerin ayrıca çevredeki yerleşim alanlarının güvenliğini artırmak üzere taş duvar örme, taban kaplama ve kanal genişletme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Öte yandan yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Susuz Çayı’nın daha güvenli bir akışa kavuşması ve bölgede yaşanabilecek olası taşkınların önüne geçilmesi hedefleniyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

