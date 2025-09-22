Susuz Kaymakamı Tutal, öğretmen ve öğrencilerle buluştu

Kars’ın Susuz ilçesi Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, okul ziyaretlerini sürdürüyor. Kaymakam Tutal ilçeye bağlı Karapınar köyü İlkokulunu ziyaret etti. Tutal, eğitim-öğretimin önemine vurgu yaparak öğretmenlerle sohbet etti, öğrencilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Eğitimin sadece derslerle sınırlı olmadığını belirten Tutal, öğrencilere geleceğe dair hedefler koymaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Okullarda eğitim kalitesinin daha da artırılması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Tutal, öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Tutal’ın okul ziyereti öğretmen ve öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanırken, samimi sohbet havasında geçen ziyarette öğrenciler, Kaymakam Tutal’a merak ettikleri soruları yöneltti.

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal’ın Karapınar köyü ziyaretine İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Zengi, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdiresi Fatma Kafkaslı ve Karapınar köyü muhtarı Alper Şentürk’te eşlik etti.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır