HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Süt rekortmeni Saanen keçiden dördüz doğum

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde süt verimiyle bilinen Saanen keçi, bu kez yaptığı dördüz doğumla yetiştiricisinin yüzünü güldürdü. Sağlıklı dünyaya gelen sevimli yavrular mahallede ilgi odağı oldu.

Sarıgöl Mimar Sinan Mahallesi’nde evinin yanında kurduğu küçük işletmede Saanen keçi yetiştiriciliği yapan İsmail Bilen, sürüsündeki 13 Saanen keçisinden altısının anaç olduğunu belirtti. Bilen anaç Saanen keçilerinden birinin dördüz doğum yaptığını söyledi. Genellikle ikiz doğumlarıyla bilinen Saanen keçilerde dördüz doğumun nadir görüldüğünü ifade eden Bilen, "Bir anaç Saanen keçiden günlük ortalama 3-4 kilogram süt alıyorum. Bu cins keçiler genelde ikiz doğurur, geçmiş yıllarda üçüz de olmuştu. Bir sene de beşiz doğum yapmıştı. Bu yıl ilk kez dördüz yavru aldım. Hepsi sağlıklı ve çok sevimli, bu durum beni oldukça mutlu etti" dedi.

Dünyaya gelen yavruların kısa sürede mahalle sakinlerinin ilgisini çektiğini belirten Bilen’in evine ziyaretçi akını yaşandı. Yavruları görmeye gelen vatandaşlar, "Maşallah, Allah nazardan korusun" diyerek hayranlıklarını dile getirdi.

Bilen, keçi sütü ve ürünlerine olan yoğun ilgiyi vurgulayarak, "Keçi sütünün litresi 100 lira, keçi peynirinin kilosu ise 600 liradan satılıyor. Süt ve peynir özellikle hastalar tarafından çok talep görüyor, adeta almak için sıraya giriyorlar" dedi.

SÜT VERİMİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Saanen keçisinin yüksek süt verimiyle öne çıkan bir tür olduğu biliniyor. Yılda ortalama 8-10 ay boyunca 800 ile 1000 kilogram arasında süt verebilen bu keçi türü, ekonomik açıdan da yetiştiricilere önemli katkı sağlıyor. Genellikle beyaz renkli olan Saanen keçileri, günlük ortalama 3-5 kilogram süt verimiyle dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

İsrail'den İran açıklaması! Tarih verildi: "Yok edilecekler"

İsrail'den İran açıklaması! Tarih verildi: "Yok edilecekler"

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Başsavcılıktan açıklama geldi! Kaldığı koğuşun her detayı paylaşıldı

Başsavcılıktan açıklama geldi! Kaldığı koğuşun her detayı paylaşıldı

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.