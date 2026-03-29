Süt rekortmeni Saanen keçiden dördüz doğum

Sarıgöl Mimar Sinan Mahallesi’nde evinin yanında kurduğu küçük işletmede Saanen keçi yetiştiriciliği yapan İsmail Bilen, sürüsündeki 13 Saanen keçisinden altısının anaç olduğunu belirtti. Bilen anaç Saanen keçilerinden birinin dördüz doğum yaptığını söyledi. Genellikle ikiz doğumlarıyla bilinen Saanen keçilerde dördüz doğumun nadir görüldüğünü ifade eden Bilen, "Bir anaç Saanen keçiden günlük ortalama 3-4 kilogram süt alıyorum. Bu cins keçiler genelde ikiz doğurur, geçmiş yıllarda üçüz de olmuştu. Bir sene de beşiz doğum yapmıştı. Bu yıl ilk kez dördüz yavru aldım. Hepsi sağlıklı ve çok sevimli, bu durum beni oldukça mutlu etti" dedi.

Dünyaya gelen yavruların kısa sürede mahalle sakinlerinin ilgisini çektiğini belirten Bilen’in evine ziyaretçi akını yaşandı. Yavruları görmeye gelen vatandaşlar, "Maşallah, Allah nazardan korusun" diyerek hayranlıklarını dile getirdi.

Bilen, keçi sütü ve ürünlerine olan yoğun ilgiyi vurgulayarak, "Keçi sütünün litresi 100 lira, keçi peynirinin kilosu ise 600 liradan satılıyor. Süt ve peynir özellikle hastalar tarafından çok talep görüyor, adeta almak için sıraya giriyorlar" dedi.

SÜT VERİMİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Saanen keçisinin yüksek süt verimiyle öne çıkan bir tür olduğu biliniyor. Yılda ortalama 8-10 ay boyunca 800 ile 1000 kilogram arasında süt verebilen bu keçi türü, ekonomik açıdan da yetiştiricilere önemli katkı sağlıyor. Genellikle beyaz renkli olan Saanen keçileri, günlük ortalama 3-5 kilogram süt verimiyle dikkat çekiyor.