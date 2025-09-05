Süt tansiyonu yükseltir mi? Sütün tansiyona etkisi

İnsan sağlığına faydalı olan birçok doğal besinin ortak noktası fazla tüketildikleri zaman yarardan çok zarar vermeleri ve bazı yan etkilere yol açmalarıdır. Süt de aşırı tüketildiği zaman kişilerde bazı rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Ayrıca risk grubunda kabul edilen kişilerin doktora danışmadan süt tüketmemesi önerilmektedir. Aşırı miktarlarda kullanımının çeşitli hastalıklara neden olabilmesi dışında laktoz duyarlılığı olan süte alerjisi olan kişilerin hiç tüketmemesi gerekebilmektedir.

Aşırı süt tüketiminin neden olduğu birçok rahatsızlık olabilmektedir. Yüksek tansiyon tanısı konmuş olan kişilerin de süt tüketimini sınırlandırması ya da mutlaka doktora danışarak süt tüketmesi gerekmektedir.

Hipertansiyon ya da diğer adı ile yüksek tansiyon hastalığı, atardamarlarda dolaşan kanın normal kabul edilen seviyelerden çok daha yüksek oranlarda bir basınç göstererek akması sonucu kan basıncının normal değerlerin üzerine çıkması anlamına gelmektedir.

Yüksek tansiyon rahatsızlığı, yaygın nedenlerden olan aşırı tuz tüketilmesi, fazla kilo, genetik nedenler, hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme gibi birçok farklı nedene bağlı olarak yaşanabilmektedir. Kendini birkaç belirtil ile gösterebilen yüksek tansiyon hastalığı şu belirtiler görüldüğü zaman vakit kaybetmeden doktora gidilmesi gereken bir rahatsızlıktır:

Burun kanaması

Kulak çınlaması

Kulak uğultusu

Nefes darlığı ve solunum yolu rahatsızlıkları

Yorgunluk ve halsizlik

Vücutta ödem oluşması

Bacaklarda şişlik

Kalp ritminin bozukluğu

Baş ağrısı

Mide ağrısı

Göğüs ağrısı

Bulanık ya da çift görme

Baş dönmesi

Mide bulantısı

Stres, panik atak, düzensiz ve kalitesiz uyku, sağlıksız ve düzensiz beslenme, hareketsiz bir yaşam düzenine sahip olmak, bazı yiyeceklerin ve içeceklerin fazla tüketilmesi, genetik yatkınlık, aşırı alkol ve sigara kullanımı, depresyon, aşırı sinir gibi birçok farklı durum da yüksek tansiyon hastalığına yol açabilen durumlardır.

Süt tansiyonu yükseltir mi?

İnsan sağlığı için son derece faydalı olan ve besin değerleri çok yüksek olan süt bazı nedenlere ve özelikle de aşırı tüketime bağlı olarak bazı yan etkilere de neden olabilmektedir. En sık rastlanan sütün olumsuz etkileri şu şekildedir:

Laktoz duyarlılığı olan kişilerde çeşitli mide sorunlarına yol açabilmektedir. Bu durumun nedeni karbonhidrat içeriğidir. Süt alerjisi olan kişilerde sindirim sorunlarına neden olabilir.

Kusma

İshal

Kabız

Kanlı dışkı

Deride döküntü

Ciltte kızarıklık

Nefes alma sorunları

Mide bulantısı

Mide krampları

Gaz

Şişkinlik

Sütün tansiyona etkisi nedir?

Sütün içeriğinde yer alan kalsiyum tansiyon üzerinde etkili olan mineraller arasındadır. Kalsiyum tansiyonun düzenlenmesinde ve dengelenmesinde önemli bir role sahiptir. Sadece süt değil süt barındıran çeşitli ürünler de kalsiyum açısından çok zengindir. Dolayısı ile tuzlu olmamak kaydıyla süt ve süt ürünlerinin tansiyonu dengelemede yardımcı olduğu kabul edilmektedir.

Son derece yararlı bir içecek olan süt, kalp sağlığı için de faydalıdır. Kalbi koruduğu bilinen süt sağlıklı beslenmenin önemli bir unsuru kabul edilmektedir. Süt ürünleri kalsiyum dışında potasyum da içermektedir. Bu yüzden de çeşitli hastalıkların meydana gelme riskini azaltabilmektedir.

Potasyum vücuttaki kan basıncının düşmesine neden olur. Bu durum da kan damarlarının genişlemesine yol açar. Dolayısıyla kişilerde kalp hastalıklarının, felç durumunun ya da hiper tansiyon probleminin oluşmasını engelleyicidir.