HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Suudi Arabistan'da 14 yeni petrol ve doğalgaz sahası bulundu

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, ülkede 14 yeni petrol ve doğalgaz sahası keşfedildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'da 14 yeni petrol ve doğalgaz sahası bulundu

Bakan Bin Selman, bu keşiflerin Suudi Arabistan'ın küresel enerji sektöründeki lider konumunu pekiştirdiğini belirtti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre, keşifleri gerçekleştiren Suudi Arabistan Petrol Şirketi Aramco, doğu bölgesi ve güneydeki Rubülhali bölgesinde 6 petrol sahası, 2 petrol rezervi, 2 doğalgaz sahası ve 4 doğalgaz rezervi buldu.

Keşfedilen sahalarda tahmini rezerv miktarları henüz açıklanmadı, ancak Bakan Bin Selman, bu keşiflerin Suudi Arabistan’ın hidrokarbon kaynaklar açısından zengin olduğunu gösterdiğini ve ülkenin küresel enerji pazarındaki konumunu güçlendireceğini vurguladı.

Bakan ayrıca, bu gelişmenin Suudi Arabistan’ın hem yerel hem de küresel enerji talebini uzun vadeli, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde karşılamasını sağlayacağını ifade etti.

Yeni keşiflerin, Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu doğrultusunda doğal kaynaklardan azami fayda sağlama ve küresel enerji güvenliğini artırma hedeflerine de katkı sunacağı belirtildi.

Dünyanın en büyük petrol şirketi olan Aramco, 2023 verilerine göre günlük 12,3 milyon varil ham petrol üretim kapasitesine sahip. Suudi Arabistan ise, ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci ham petrol üreticisi konumunu koruyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'nin olağanüstü kurultay iptali için yapılan başvuru reddedildi!CHP'nin olağanüstü kurultay iptali için yapılan başvuru reddedildi!
Van ve Hakkari'de, kuvvetli rüzgar sonucu binaların çatıları uçtuVan ve Hakkari'de, kuvvetli rüzgar sonucu binaların çatıları uçtu

Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın kararı sonrası piyasalar coştu! 2008'den bu yana en büyük sıçrama

Trump'ın kararı sonrası piyasalar coştu! 2008'den bu yana en büyük sıçrama

Türüt’ten Volkan Konak yorumlarına sert çıkış

Türüt’ten Volkan Konak yorumlarına sert çıkış

ABD Başkanı Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergisini yüzde 125’e yükseltti

ABD Başkanı Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergisini yüzde 125’e yükseltti

Mahir Polat tahliye edildi! Ev hapsinde olacak, işte ilk sözleri...

Mahir Polat tahliye edildi! Ev hapsinde olacak, işte ilk sözleri...

HSK için 'DEM Parti' iddiası! "Bombayı patlatayım" diye duyurdu

HSK için 'DEM Parti' iddiası! "Bombayı patlatayım" diye duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.