Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman 7 yıl sonra Beyaz Saray’da: "

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Washington Post muhabiri Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmesinden bu yana ilk kez Beyaz Saray'ı ziyaret etti. Salman, ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi törenle karşılandı. Salman ve Trump, törenin ardından baş başa görüşme için Oval Ofis’e geçti.

SELMAN: "600 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMI 1 TRİLYON DOLARA ÇIKARACAĞIZ"

Basın mensuplarının karşısına geçen iki lider önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump, "Suudi Arabistan'la ilişkilerimiz iyi. İran'ın nükleer gücünü elinden alacağız" dedi.

Selman, "ABD'ye yaptığımız yatırımı 600 milyar dolarlık yatırımı 1 trilyon dolara çıkaracağız"

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ F35 SAVAŞ UÇAKLARI

Görüşmede, F35 savaş uçaklarının satın alımı, Gazze Şeridi’ne konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü, İsrail ile Arap ülkeleri arasında ilişkilerin normalleştirilmesini sağlayan İbrahim Anlaşmaları'nın (Abraham Accords) genişletilmesi ile yapay zeka ve nükleer enerji, konularının ele alınması bekleniyor.

ABD’Lİ VE SUUDİ İŞ İNSANLARI İLE ÖNDE GELEN CEO’LAR DA YEMEĞE KATILACAK

Salman, temasları kapsamında ABD Kongresi’nde hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’da milletvekilleriyle görüşmeler yapması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, ise Salman için akşam saatlerinde Beyaz Saray’da bir resepsiyon verecek ve ardından resmi akşam yemeği düzenleyecek. Yemeğe Suudi heyeti, ABD’li ve Suudi iş insanları ile önde gelen CEO’lar katılacak.

