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SUV ile hafif ticari araç çarpıştı: Baba ve 2 yaşındaki oğlu yaralandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen SUV ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada baba ve 2 yaşındaki oğlu yaralandı.

SUV ile hafif ticari araç çarpıştı: Baba ve 2 yaşındaki oğlu yaralandı

Kaza, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arzu Sema Y. idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen Sedat F. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

SUV ile hafif ticari araç çarpıştı: Baba ve 2 yaşındaki oğlu yaralandı 1

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Sedat F. ile araçta bulunan 2 yaşındaki T.F. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SUV ile hafif ticari araç çarpıştı: Baba ve 2 yaşındaki oğlu yaralandı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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