HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Süveyş Kanalı'nda petrol sondaj gemisi battı: 4 kişi öldü

Mısırlı yetkililer çarşamba günü yaptıkları açıklamada, dün akşam Süveyş Körfezi'nde bir petrol sondaj gemisinin alabora olması sonucu en az 4 mürettebatın hayatını kaybettiğini ve 4 kişiden de haber alınamadığını doğruladı.

Süveyş Kanalı'nda petrol sondaj gemisi battı: 4 kişi öldü
Mustafa Fidan

Yetkililer, olayın salı günü Kızıldeniz'in Afrika yakasındaki önemli bir petrol sahası olan Ras Ghareb açıklarında, gemi kazı çalışmaları için çekildiği sırada meydana geldiğini açıkladı.

Mısır Petrol Bakanlığı'na göre olay, Kızıldeniz'in önemli bir bölümü ve hayati bir deniz yolu olan Süveyş Körfezi'nin Afrika yakasındaki Ras Ghareb açıklarında meydana geldi.

KAZA SIRASINDA GEMİDE 30 KİŞİ BULUNUYORDU

Mısır'ın Kızıldeniz eyaleti valisi Amr Hanafy, kaza sırasında gemide 30 kişinin bulunduğunu söyledi.

Hanafy, kurtarma ekiplerinin 4 ceset çıkarmayı başardığını ve 22 kişiyi de kurtardığını sözlerine ekledi. Yaralıların tedavi için hastaneye götürüldüğünü de aktardı.

Süveyş Kanalı nda petrol sondaj gemisi battı: 4 kişi öldü 1

Geminin batmasının nedeni henüz belirlenemezken, soruşturma sürüyor.

Yerel medya, geminin başka bir sahada keşif sondajı için çekilirken devrilmiş olabileceğini öne sürdü.

Süveyş Kanalı nda petrol sondaj gemisi battı: 4 kişi öldü 2

MISIR PETROL BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Mısır Petrol Bakanlığı bu bölgenin Süveyş Kanalı'nın yaklaşık 300 kilometre güneyinde önemli bir petrol üretim bölgesi olan Gabel el-Zeit olduğunu açıkladı.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Koramiral Ossama Rabei, kanaldan geçen trafiğin etkilenmediğini ve çarşamba günü 33 geminin küresel su yolundan geçiş yapmasının planlandığını belirtti.

02 Temmuz 2025
02 Temmuz 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın'da 24 saat içinde 9 aranan şahıs yakalandıAydın'da 24 saat içinde 9 aranan şahıs yakalandı
Elazığ’da inşaat halindeki binada yangın çıktıElazığ’da inşaat halindeki binada yangın çıktı

Anahtar Kelimeler:
Mısır gemi süveyş kanalı kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'a Victor Osimhen'den haber geldi! Aylardır bekliyorlardı, yine rötar yaptı...

Galatasaray'a Victor Osimhen'den haber geldi! Aylardır bekliyorlardı, yine rötar yaptı...

Avrupa kavruluyor! Plajlarda hayatlarını kaybettiler

Avrupa kavruluyor! Plajlarda hayatlarını kaybettiler

"960 yıldır enerji biriktiriyor" diyerek açıkladı: "Tehlike İstanbul'dan daha yüksek"

"960 yıldır enerji biriktiriyor" diyerek açıkladı: "Tehlike İstanbul'dan daha yüksek"

Bilim dünyası bu haberi konuşuyor! Nedeni henüz bilinmiyor

Bilim dünyası bu haberi konuşuyor! Nedeni henüz bilinmiyor

Cevdet Yılmaz '4 milyon kişiyi kapsayacak hale gelecek' hale gelecek diyerek açıkladı

Cevdet Yılmaz '4 milyon kişiyi kapsayacak hale gelecek' hale gelecek diyerek açıkladı

Bayburt-Erzurum sınırında içerisinde 2 kişinin bulunduğu uçak kaza kırıma uğradı

Bayburt-Erzurum sınırında içerisinde 2 kişinin bulunduğu uçak kaza kırıma uğradı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.