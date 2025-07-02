Süveyş Kanalı'nda petrol sondaj gemisi battı: 4 kişi öldü

Yetkililer, olayın salı günü Kızıldeniz'in Afrika yakasındaki önemli bir petrol sahası olan Ras Ghareb açıklarında, gemi kazı çalışmaları için çekildiği sırada meydana geldiğini açıkladı.

Mısır Petrol Bakanlığı'na göre olay, Kızıldeniz'in önemli bir bölümü ve hayati bir deniz yolu olan Süveyş Körfezi'nin Afrika yakasındaki Ras Ghareb açıklarında meydana geldi.

KAZA SIRASINDA GEMİDE 30 KİŞİ BULUNUYORDU

Mısır'ın Kızıldeniz eyaleti valisi Amr Hanafy, kaza sırasında gemide 30 kişinin bulunduğunu söyledi.

Hanafy, kurtarma ekiplerinin 4 ceset çıkarmayı başardığını ve 22 kişiyi de kurtardığını sözlerine ekledi. Yaralıların tedavi için hastaneye götürüldüğünü de aktardı.

Geminin batmasının nedeni henüz belirlenemezken, soruşturma sürüyor.

Yerel medya, geminin başka bir sahada keşif sondajı için çekilirken devrilmiş olabileceğini öne sürdü.

MISIR PETROL BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Mısır Petrol Bakanlığı bu bölgenin Süveyş Kanalı'nın yaklaşık 300 kilometre güneyinde önemli bir petrol üretim bölgesi olan Gabel el-Zeit olduğunu açıkladı.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Koramiral Ossama Rabei, kanaldan geçen trafiğin etkilenmediğini ve çarşamba günü 33 geminin küresel su yolundan geçiş yapmasının planlandığını belirtti.