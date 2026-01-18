HABER

Tabka SDG'den kurtarıldı, halk teröristlerin afişlerini parçaladı! Suriye ordusundan yeni operasyon

Suriye ordusunun PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) karşı başlattığı operasyonlar sürüyor. Ciddi bir ilerleme kaydeden Suriye ordusu Rakka kırsalındaki Tabka kentinde kontrolü ele almıştı. Öte yandan Tabka kentinde halk SDG'ye ait heykelleri ortadan kaldırarak örgüt afişlerini parçaladı. Ayrıca SDG, Fırat Nehri’nin doğusundan Rakka kırsalına çok namlulu roket atar sistemleri ile saldırı düzenledi. Suriye ordusu ise Rakka kırsalında yeni bir operasyon başlattı.

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) yönelik operasyonları kapsamında dün gece terör unsurlarından temizlenen Rakka kırsalındaki Tabka kentinde halkın kutlamaları devam ediyor.

Tabka SDG den kurtarıldı, halk teröristlerin afişlerini parçaladı! Suriye ordusundan yeni operasyon 1

TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT AFİŞLER PARÇALANDI

Geçtiğimiz saatlerde Suriye ordusunu bayrak açarak sevinçle karşılayan bölge halkı, şehrin işgalci terör gruplarından kurtarılmasını kutlarken terör unsurlarına ilişkin propaganda afişlerini parçaladı.

Tabka SDG den kurtarıldı, halk teröristlerin afişlerini parçaladı! Suriye ordusundan yeni operasyon 2

SDG SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜ

Halk, Tabka’da teröristlere ait heykel ve benzeri unsurları ortadan kaldırarak örgütün paçavralarını ayaklar altına alırken, SDG de Suriye askerine ve bölge halkına yönelik saldırılarını sürdürdü.

Tabka SDG den kurtarıldı, halk teröristlerin afişlerini parçaladı! Suriye ordusundan yeni operasyon 3

Teröristler, Fırat Nehri’nin doğusundan güvenlik güçlerinin bugün kontrolünü ele geçirdiği Tabka bölgesine ve Rakka kırsalına çok namlulu roket atar sistemleri ile saldırı gerçekleştirdi.

SİVİLLER YARALANDI

Suriye basını, Tabka’daki Seyf el-Davla Mahallesi’ni hedef alan saldırılarda birçok sivilin yaralandığını bildirdi.

SURİYE ORDUSUNDA RAKKA'DA YENİ OPERASYON

Öte yandan Suriye ordusu, Tel Abyad sahasından, güneyde terör örgütü YPG/SDG işgalindeki Rakka kırsalına yönelen yeni bir operasyon başlattı
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye
