Taciz davası iddiaları gündem yaratmıştı! Bakanlıktan açıklama geldi…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan, bakanlığın bir taciz davasına müdahil olmadığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını duyurdu. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Taner Şahin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Bakanlığın bir taciz davasına müdahil olmadığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, iddialarda konu edilen dava süreci ile ilgili verilen tahliye kararına 14 Ağustos 2025'te itiraz edildiği aktarıldı ve davanın devam eden temyiz incelemesinin yakından takip edildiği belirtildi.

"TARAFLARIN KİM OLDUĞUNA BAKMADAN ŞİDDET VE İSTİSMAR DAVALARINA MÜDAHİL OLACAĞIZ"

Karalama amacı taşıyan bu tip haberlere itibar edilmemesinin rica edildiği açıklamada, "Bakanlık olarak hiçbir talep beklemeden ve tarafların kim olduğuna bakmadan tüm şiddet ve istismar davalarına müdahil olmaya ve mağdurların yanında yer almaya devam edeceğiz. Söz konusu yalan haberle ilgili yasal haklarımızı kullanacağız." ifadeleri kullanıldı.

