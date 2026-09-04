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Taciz iddiası bir ilçeyi karıştırdı! Şüpheliye meydan dayağı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, olayı fark eden vatandaş tarafından darbedildi. Esnafın araya girmesiyle olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Taciz iddiası bir ilçeyi karıştırdı! Şüpheliye meydan dayağı

Olay, Büyük Pazar Yeri'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, alışveriş yapmak için pazara gelen kadını bir süre takip ederek taciz etmeye çalıştı. Durumu fark eden bir vatandaş, müdahale ederek şahsı darbetti.

Taciz iddiası bir ilçeyi karıştırdı! Şüpheliye meydan dayağı 1

TACİZ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI!

Yaşanan arbede sırasında çevredeki esnafın araya girmesi üzerine şüpheli olay yerinden kaçtı.

Taciz iddiası bir ilçeyi karıştırdı! Şüpheliye meydan dayağı 2

MEYDAN DAYAĞI ATILAN ŞÜPHELİ KAÇTI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Taciz iddiası bir ilçeyi karıştırdı! Şüpheliye meydan dayağı 3

Öte yandan olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

04 Eylül 2026
04 Eylül 2026

Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade vermek için adliyeye geldi, Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı, İstanbul’da hukuk bürolarına yasa dışı panel operasyonu düzenlendi... İşte günün özeti!

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Bafra cinsel taciz
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