Taciz iddiası bir ilçeyi karıştırdı! Şüpheliye meydan dayağı

Olay, Büyük Pazar Yeri'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, alışveriş yapmak için pazara gelen kadını bir süre takip ederek taciz etmeye çalıştı. Durumu fark eden bir vatandaş, müdahale ederek şahsı darbetti.

TACİZ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI!

Yaşanan arbede sırasında çevredeki esnafın araya girmesi üzerine şüpheli olay yerinden kaçtı.

MEYDAN DAYAĞI ATILAN ŞÜPHELİ KAÇTI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Öte yandan olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade vermek için adliyeye geldi, Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı, İstanbul’da hukuk bürolarına yasa dışı panel operasyonu düzenlendi... İşte günün özeti!

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır