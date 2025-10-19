HABER

Tacizci profesör skandalı: Kanser hastası kadına hastane asansöründe yaptıkları mide bulandırdı! "Gel seni bir öpeyim"

Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşananlar mide bulandırdı. Onkoloji Profesörü A.Ü., tedavi ettiği kanser hastası kadını asansörde taciz etti. İğrenç olay asansörün tam o sırada açılmasıyla son buldu. Daha önce milyonluk ilaç vurgunuyla da gündeme gelen "profesör" hakkında mahkeme kararı belli oldu.

Hastane asansöründe taciz skandalından iğrenç detaylar ortaya çıktı. Onkoloji Profesörü A.Ü, muayeneye gelen ve tedavi ettiği kanser hastası kadını asansörde baş başa kalınca taciz etti.

MUAYENEDEN SONRA ASANSÖRLE BİRLİKTE BİNDİLER

Sözcü'nün aktardığına göre;,Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 1,5 senedir kanser tedavisi gören B.K., isimli kadın kendisini tedavi eden Onkoloji Profesörü A.Ü.’nün yanına muayeneye gitti. Kontrollerin ardından B.K.ve A.Ü., birlikte asansöre bindi.

ELİNİ OMZUNA ATTI, "GEL SENİ BİR ÖPEYİM" DEYİP ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

Asansörde Prof. Dr. A.Ü., B.K.’ye “öğretmen misin?” diye sordu. B.K. “evet” yanıtını verdi. Daha sonra A.Ü.’nün “Bekar mısın?” sorusuna B.K., “Evet” dedi. Bunun üzerine hastası B.K’nın omzuna elini atan A.Ü., “Gel seni bir öpeyim” diyerek tacizde bulundu. B.K., kendisine doğru gelen A.Ü.’yü engellemeye çalışarak geri çekildi. B.K., tam o sırada asansör kapısının açılmasıyla birlikte hızlıca dışarı çıktı ve hastaneden uzaklaştı.

DOKTORU HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU

Büyük bir şok yaşayan B.K., yaşadığı olayı bir arkadaşını anlattı. Arkadaşı da B.K.’ya A.Ü., hakkında şikayetçi olmasını tavsiye etti. Bunun üzerine de B.K., doktoru A.Ü., hakkında şikayetçi oldu.

PROFESÖR SUÇLAMALARI REDDETTİ: "ASANSÖRDEN İLK BEN ÇIKTIM"

A.Ü., hakkında taciz suçlamasıyla Kayseri 15. Ceza Asliye Mahkemesi’nde dava açıldı. Davaya katılan A.Ü., hakkındaki taciz suçlamalarını reddetti. Asansörde bir şey yaşanmadan B.K’nin irkilerek kendisini geri çektiğini belirten A.Ü., asansörden de ilk kendisinin çıktığını ve B.K.’nın daha sonra ayrıldığını belirtti. Hastası B.K.’ya "Gel seni bir öpeyim" demediğini ve taciz suçu işlemediğini belirten A.Ü., beraatını talep etti.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme heyeti ise tarafların ifadelerinin ardından A.Ü.’nün cinsel taciz suçu işlediği kanaatine vardı. Mahkeme heyeti, A.Ü hakkında Türk Ceza Kanunu 105/1 maddesi uyarınca 150 gün adli para cezası, suçun bir sağlık çalışanı tarafından hastaya karşı işlenmiş olması nedeniyle TCK 105/2-b maddesi gereği cezada yarı oranında artış yapılarak 225 gün adli para cezası verilmesine karar verdi. Ceza, 5 eşit taksitle sanıktan tahsil edilecek.

DAHA ÖNCE DE MİLYONLUK İLAÇ VURGUNUNA ADI KARIŞMIŞTI

Öte yandan Onkoloji Profesörü A.Ü.’nün ismi daha önce de Kayseri’de hastalara yazılan kanser ilaçları üzerinden yapılan milyonluk vurgun iddialarıyla da gündeme gelmişti.

