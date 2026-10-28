Tahlil sonuçlarını yapay zekaya soranlar dikkat! Hayatınızı tehlikeye atabilirsiniz

Tıbbi yapay zeka modelleri ne kadar gelişmiş olursa olsun, bir hekimin klinik deneyiminin ve fiziksel muayenesinin yerini tutamıyor. Uzmanlar, tahlil sonuçlarının sadece laboratuvardan alınan rakamlardan ibaret olmadığını vurgulayarak şu risklere dikkat çekiyor:

• Klinik Bağlam Eksikliği: Doğru bir teşhis için hastanın yaşı, cinsiyeti, kronik hastalıkları, mevcut şikayetleri ve kullandığı ilaçlar bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Yapay zeka bu insani ve klinik bağlamı bütünsel olarak analiz edemez.

• Yanlış Tedavi Riski: Yapay zekanın tahlildeki sapmaları yanlış yorumlaması, kişileri internetten kendi kendilerine ilaç aramaya, gereksiz takviyeler kullanmaya ya da asıl almaları gereken hayati tedavileri geciktirmeye yönlendirebilir.

• Laboratuvar Farklılıkları: Her laboratuvarın kullandığı cihazlar ve buna bağlı referans (normal) değer aralıkları farklıdır. Yapay zeka bu yerel ve spesifik değişkenleri gözden kaçırarak hatalı sonuçlar üretebilir.

• Gereksiz Panik ve Kaygı: Basit bir vitamin eksikliğini veya geçici bir sapmayı en kötü senaryoya (örneğin ciddi bir tümör şüphesine) bağlayan yapay zeka yanıtları, hastalarda ciddi psikolojik travmalara ve anksiyeteye yol açmaktadır.

SADECE ÖN BİLGİ İÇİN KULLANILMALI

Sağlık profesyonelleri, yapay zekanın tamamen dışlanmaması gerektiğini ancak kullanım sınırlarının net çizilmesini öneriyor. Vatandaşların tahlil sonuçlarında geçen karmaşık tıbbi terimlerin ne anlama geldiğini öğrenmek veya doktora sorulacak soruları hazırlamak amacıyla yapay zekayı bir "ön bilgi rehberi" olarak kullanabileceği belirtiliyor.