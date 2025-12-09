HABER

Tahliye kanalına düşen inek için seferber oldular! Böyle kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, tahliye kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İneğin sahibi, çamura saplanan hayvanı kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kişi ineğini otlatmak için mahalle kırsalına götürdü. Burada otlanan inek, tahliye kanalına düşerek bataklığa saplandı.

İNEĞİN SAHİBİ İTFAİYE EKİPLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Çamura saplanan ineğini kurtaramayan kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbarın ardından olay yerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları titiz çalışmaların ardından ineği kanaldan çıkarttı. İneğin sahibi, çamura saplanan hayvanı kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

(İHA)

09 Aralık 2025
09 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa İnek kurtarma
