Tahran'da hava kirliliği nedeniyle müzeler kaç gün kapalı?

İran'ın başkenti Tahran'da artan hava kirliliği nedeniyle Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanlığına bağlı tüm müze ve tarihi mekanların 26-27 Kasım'da kapalı olacağı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA, Tahran Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, hava kirliliğinin artması nedeniyle Tahran'daki müze ve tarihi mekanların 26-27 Kasım'da ziyaretçi kabul etmeyeceği belirtildi.

Kapatılacak mekanlar arasında İran Ulusal Müzesi, Rıza Abbasi Müzesi, Abgine ve Çini Müzesi, İran Halı Müzesi, Ulusal Sanatlar Müzesi, Sadabad ve Niyavaran kültür ve tarih kompleksleri ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Gülistan Sarayı da bulunuyor.

Söz konusu kararın, gereksiz hareketliliği azaltmak, solunum risklerini önlemek ve hava kirliliği krizinin yönetimi için daha istikrarlı şartlar sağlamak amacıyla alındığı kaydedildi.

İsviçre merkezli hava izleme şirketi IQAir'in bugün öğle saatlerindeki verilerine göre, Tahran, dünyada hava kirliliği sıralamasında 233 mikrogram/metreküp ile ilk sırada yer alıyor. Sabah saatlerinde 225 mikrogram/metreküp ile Bağdat ve Delhi'nin ardından 3'üncü sırada yer almıştı.

Başkentte hava kirliliği nedeniyle orta ve yüksek öğrenim kurumlarında eğitimin uzaktan yapılacağı duyurulmuştu.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

