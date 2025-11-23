HABER

Takla atan araçta sürücü hafif yaralandı

Muğla-Aydın karayolu Bayır mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç takla atarak ters döndü.Bayır mevkiinde aracın takla atarak ters dönmesi sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.

Muğla-Aydın karayolu Bayır mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç takla atarak ters döndü.

Bayır mevkiinde aracın takla atarak ters dönmesi sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine 112 ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ambulans ekipleri sürücünün araç içinde sıkışması nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye AKS ekibi istedi.

Menteşe İtfaiye Grup Amirliği AKS ekipleri ters dönen araç içinde sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak 112 ambulans ekiplerine teslim etti. Sürücünün kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Muğla
