HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Takla atan cipten sağ kurtuldular

Takla atan cipten sağ kurtuldular

09.03.2025 09:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atan cipte bulunan 4 kişi yaralandı.

Takla atan cipten sağ kurtuldular

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Çalkara köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Amasya'dan Erbaa'ya giden O.Ş. (19) idaresindeki cip, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü O.Ş. ile araçta bulunan B.K., S.K.N. (17) ve D.N.İ. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Erbaa ve Taşova Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Hatay’da korkunç kaza! Biri 18, diğeri 19 yaşındaydıHatay’da korkunç kaza! Biri 18, diğeri 19 yaşındaydı
Büyük tepki çekmişti! Bir gelişme daha yaşandıBüyük tepki çekmişti! Bir gelişme daha yaşandı
Anahtar Kelimeler:
Tokat kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nükhet Duru dans ederken eğilince olanlar oldu! Sosyal medyanın diline düştü

Nükhet Duru dans ederken eğilince olanlar oldu! Sosyal medyanın diline düştü

Terör örgütü PKK'nın fesih süreci netleşiyor! Türkiye, Suriye ve Irak takip edecek: Silahların tek tek kaydı tutulacak

Terör örgütü PKK'nın fesih süreci netleşiyor! Türkiye, Suriye ve Irak takip edecek: Silahların tek tek kaydı tutulacak

Eşinin ölümüyle yıkılmıştı! Yıllar sonra anlattı: Bu acıyı layığıyla yaşayayım...

Eşinin ölümüyle yıkılmıştı! Yıllar sonra anlattı: Bu acıyı layığıyla yaşayayım...

Trump "Çok yakında bir şeyler olacak" demişti! Tedirgin eden açıklama: "3 gün içinde suyumuz tükenir"

Trump "Çok yakında bir şeyler olacak" demişti! Tedirgin eden açıklama: "3 gün içinde suyumuz tükenir"

Daha önce hiç görmediğiniz Bordo Bereli fotoğrafları! 46 haftalık eşsiz eğitimle Türkiye'nin görünmez kalkanı oluyorlar

Daha önce hiç görmediğiniz Bordo Bereli fotoğrafları! 46 haftalık eşsiz eğitimle Türkiye'nin görünmez kalkanı oluyorlar

Polisi kilometrelerce peşinde koşturdu! Yakalanınca söylediğiyle pes dedirtti: 'Amerikan polisi misiniz?'

Polisi kilometrelerce peşinde koşturdu! Yakalanınca söylediğiyle pes dedirtti: 'Amerikan polisi misiniz?'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.