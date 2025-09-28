HABER

Takla atan hafif ticari araç park halindeki 2 otomobile çarptı: 3 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir hafif ticari araç takla atarak, park halindeki 2 otomobile çarparken, kazada 3 kişi yaralandı.

Takla atan hafif ticari araç park halindeki 2 otomobile çarptı: 3 yaralı 1

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Sivas Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan araç, park halindeki 2 otomobile çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de araçta bulunan ve yaralanan 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hafif ticari araç çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Takla atan hafif ticari araç park halindeki 2 otomobile çarptı: 3 yaralı 2

(İHA)

