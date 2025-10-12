HABER

Takla atan otomobil orta refüje çıktı: 2 yaralı

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Melih Kadir Yılmaz

Edinilen bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde seyir halinde olan O.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan aracın orta rüfeje çıktığı kazada sürücü O.K. ile oğlu C.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

(İHA)

Kastamonu
