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Takla atan otomobilde sıkıştılar: Yaralılar, yardıma koşan vatandaşa hakaret etti!

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İstanbul Sancaktepe'de kaza yapan araç takla atarak yol kenarına savruldu. Yaralıları araçtan kurtarmak için yardıma koşan bir vatandaş camı kırarak müdahale etti. Ancak araç içerisinde bulunan yaralılar camı kıran vatandaşa teşekkür etmek yerine hakaret etti. Pes dedirten olay anı motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Sancaktepe’de kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak kaza yaptı. Otomobilin içinde kalan yaralılar, kendilerine yardım etmeye çalışan bir kişinin camı kırarak müdahale etmesine hakaretle karşılık verdi. O anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

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Kaza, Sancaktepe Samandıra Bağlantı Yolu’nda geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

TAKLA ATTI

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Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler yol kenarında durarak, takla atan aracın içinde kalan yaralıların yardımına koştu.

YARDIMA KOŞAN VATANDAŞA PES DEDİRTEN MUAMELE

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Bir kişi, araç içinde sıkışanları çıkarmak için camı kırarak müdahale etmek istedi. Ancak araç içerisinde bulunan yaralılar camı kıran vatandaşa hakaret etti.

MOTOSİKLETİN KASK KAMERASI KAYDETTİ

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Araç içinde bulunan yaralılardan biri, "Gerizekalı neden vuruyorsun cama" dedi. O anlar bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Takla atan araçta sıkışan yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe kaza
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