Takla atan otomobilden 2 kişi yaralı kurtuldu

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza Kastamonu-Karabük kara yolunun Çevrikköprü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Kastamonu-Karabük kara yolunun Çevrikköprü mevkiinde meydana geldi. B.K. idaresindeki otomobil, Kastamonu istikametinden Karabük yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun refüjüne çarparak takla attı. Kazada, sürücü B.K. ile yolcu A.K. yaralandı.

Takla atan otomobilden 2 kişi yaralı kurtuldu 2

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Karabük
