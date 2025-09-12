HABER

Takla atarak karşı yöne geçti: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Otomobil takla attı ve karşı yöne geçerek durdu.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kaza meydana geldi. Otomobil, kontrolden çıktı ve taklalar atarak karşı yöne geçti. Kazanın ardından 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerindeki bir noktada gerçekleşti.

İnegöl’den Alanyurt’a seyir eden Hakan A. (21) yönetimindeki 26 AHE 777 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil, refüjdeki koruma tellerini ve ağaçları yıkarak takla attı ve ters durdu.

Kaza sonucunda sürücü Hakan A. ve araçtaki yolcu Metehan M. (20) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

trafik kazası Bursa İnegöl
