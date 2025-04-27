HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Takla atıp su tahliye kanalına uçtu

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak su tahliye kanalına uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Takla atıp su tahliye kanalına uçtu

Kaza, Aydın-Denizli karayolu üzeri Sultanhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil takla atarak su tahliye kanalına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıyı sıkıştığı otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. UMKE ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
6 kadın 12 milyon lira... Bursa'da akılalmaz olay6 kadın 12 milyon lira... Bursa'da akılalmaz olay
Rusya Ukrayna'ya kabusu yaşattı: 149 İHA ile saldırı!Rusya Ukrayna'ya kabusu yaşattı: 149 İHA ile saldırı!

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yunanlıların Çeşme paniği! Kilosu 15 bin TL'ye kadar çıktı..

Yunanlıların Çeşme paniği! Kilosu 15 bin TL'ye kadar çıktı..

Cenaze töreninde yaptığı hareket tepki çekti! Kıyafetinin rengi ise...

Cenaze töreninde yaptığı hareket tepki çekti! Kıyafetinin rengi ise...

Ercan'dan İstanbulluları sevindiren açıklama

Ercan'dan İstanbulluları sevindiren açıklama

İran kabusu yaşadı! Liman patlamasında can kaybı 25’e yükseldi

İran kabusu yaşadı! Liman patlamasında can kaybı 25’e yükseldi

Kanada'da facia! Festival kana bulandı

Kanada'da facia! Festival kana bulandı

Kocaeli’de korkunç kaza! Olay yerindeki görüntü kahretti

Kocaeli’de korkunç kaza! Olay yerindeki görüntü kahretti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.