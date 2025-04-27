Takla atıp su tahliye kanalına uçtu

Kaza, Aydın-Denizli karayolu üzeri Sultanhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil takla atarak su tahliye kanalına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıyı sıkıştığı otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. UMKE ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır