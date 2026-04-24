Taksi bisikletle çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, 9 gün önce merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Hoca Cihan Tekke Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan taksi, yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı bisiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye taksinin çarptığı ve bisiklet sürücüsünün takla atarak savrulduğu anlar görülüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır