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Taksi ile çarpışarak yaralanan motosikletin sürücüsü alkollü çıktı

Eskişehir'de bir taksi ile çarpışan ve 1.10 promil alkollü olduğu belirlenen motosikletin sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Taksi ile çarpışarak yaralanan motosikletin sürücüsü alkollü çıktı

Olay, saat 02.20 sıralarında İsmet İnönü-1 Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; H.B.K. isimli şahsın idaresindeki motosiklet, H.C. isimli şahsın idaresindeki taksi ile çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince müdahale edilen H.B.K.'ye polis ekiplerince alkol testi yapıldı. Ekiplerce 1.10 promil alkollü olduğu belirlenen yaralı motosiklet sürücüsü Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kaza
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