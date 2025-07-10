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Taksisine binen müşterilere bunu çözdürüyor! Çözenlere yüzde 10 indirim yapıyor: "Yolu biraz daha uzat"

Ordu'da taksicilik yapan Bulut Samet Yanık, müşterilerine sıra dışı bir yolculuk deneyimi sunuyor. Aracına binenlere çeşitli zeka oyunları uzatan Yanık, bulmacayı yolculuk esnasında çözenlere yüzde 10 indirim uyguluyor.

Taksisine binen müşterilere bunu çözdürüyor! Çözenlere yüzde 10 indirim yapıyor: "Yolu biraz daha uzat"
Begüm Özkaynak

Altınordu ilçesinde 5 yıldır taksicilik yapan ve çocukluğundan beri zeka oyunlarına ilgi duyan 27 yaşındaki Bulut Samet Yanık, oyunu çözenlerin ilgisinden yola çıkarak uygulamayı yaygınlaştırdı. Müşterilere zorlayıcı el becerisi oyunları sunan Yanık, yol boyunca bu oyunla ilgilenen yolcuların keyifli vakit geçirdiğini belirtti.

Taksisine binen müşterilere bunu çözdürüyor! Çözenlere yüzde 10 indirim yapıyor: "Yolu biraz daha uzat" 1

Yanık, "Bazı oyunlar gerçekten çok zorlayıcı. Çözemeyen müşteriler hırslanıp ‘Yolu biraz daha uzat' diyor. Çözmeyi başaranlar ise ‘Ödülüm ne?' deyince ben de yüzde 10 indirim vermeye başladım.

Taksisine binen müşterilere bunu çözdürüyor! Çözenlere yüzde 10 indirim yapıyor: "Yolu biraz daha uzat" 2

İnsanlar memnun, cep telefonları yerine oyunla vakit geçiriyorlar. Şu anda elimde 80'e yakın oyun var, sayıyı artırmaya devam ediyorum" dedi.

Taksisine binen müşterilere bunu çözdürüyor! Çözenlere yüzde 10 indirim yapıyor: "Yolu biraz daha uzat" 3

"EĞLENCELİ VE DİKKAT DAĞITMAYAN BİR DENEYİM"

Uygulamayla ilgili konuşan yolculardan Arkın Kılıç ise, "Taksiye acil bir durumla bindim. Taksici arkadaş zeka oyunlarından bahsedince ilgimi çekti. İlkini çözemedim ama ikincisini başardım. Telefonla uğraşmak yerine böyle keyifli bir şeyle vakit geçirmek güzeldi. Bu fikri çok beğendim" dedi.

Taksisine binen müşterilere bunu çözdürüyor! Çözenlere yüzde 10 indirim yapıyor: "Yolu biraz daha uzat" 4

Bulut Samet Yanık'ın yenilikçi yaklaşımı müşterilerin ilgisini çekiyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ordu taksi
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