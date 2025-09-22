HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Taliban rest çekti, 'Bagram' krizi büyüyor! Donald Trump'ı kızdıracak sözler: "Karşısında en güçlü düşmanı bulur"

Joe Biden döneminde ABD'nin çekilip Afganistan'a bıraktığı Bagram Hava Üssü yeni bir krizin nesnesi haline geldi. ABD Başkanı Donald Trump ısrarcı bir şekilde hava üssünü geri istiyor ve tehditlerini sürdürüyor ancak Taliban yönetimi geri adım atmadı. Afganistan'ın bir karış toprağını dahi pazarlık konusunu yapmayacaklarını vurgulayan Taliban yönetimi Donald Trump'a rest çekti.

Taliban rest çekti, 'Bagram' krizi büyüyor! Donald Trump'ı kızdıracak sözler: "Karşısında en güçlü düşmanı bulur"

Afganistan Genelkurmay Başkanı Fasihuddin Fıtrat, ABD Başkanı Donald Trump’ın Bagram Hava Üssü’nün kontrolünü ABD’ye geri verme uyarısına yanıt olarak "Afganistan’ın bir karış toprağı dahi pazarlık konusu olamaz. Bu kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Afganistan’daki Bagram Hava Üssü’nü ABD’ye geri verme uyarısına Taliban yönetiminden yanıt geldi. Afganistan Savunma Bakanlığı’na bağlı Hava Kuvvetleri Üniversitesi’nde düzenlenen pilot mezuniyet töreninde konuşan Afganistan Genelkurmay Başkanı Fasihuddin Fıtrat, isim vermeden Trump’ın açıklamalarına değindi. Fıtrat, "Son zamanlarda bazı kişiler, Bagram Hava Üssü’nü geri almak için Afganistan ile müzakerelere başladıkları yönünde açıklamalarda bulundu" ifadelerini kullandı. Afganistan’ın bağımsız bir ülke olduğunu vurgulayan Fıtrat, "Vatanımız üzerinde asla pazarlık yapmayacağız. Afganistan tamamen özgür ve bağımsız bir ülkedir. Kendi evlatları tarafından yönetilmektedir ve hiçbir yabancı ülkeye bağlı değildir" dedi.

Taliban rest çekti, Bagram krizi büyüyor! Donald Trump ı kızdıracak sözler: "Karşısında en güçlü düşmanı bulur" 1

Afganistan’ın kendini korumaya yetecek yeteneklere sahip bir orduya sahip olduğunu ifade eden Fıtrat, "Dost eli uzatana dostça karşılık verilir, ancak düşmanca yaklaşanlar en güçlü düşmanı karşısında bulur" şeklinde konuştu. Taliban’a bağlı silahlı güçlerin Afganistan’ı savunma kararlılığını kanıtladığını iddia eden Fıtrat, "utanç verici anlaşmalar" yapılmayacağını belirterek, "Afganistan’ın bir karış toprağı dahi pazarlık konusu olamaz. Bu kabul edilemez" dedi.

NE OLMUŞTU?

Trump, 18 Eylül'de İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın toplantısında, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2001'de Afganistan'ı işgalinin ardından ülkede konuşlandıkları en büyük askeri üs Bagram'ı geri almayı istediklerini söylemişti.

Taliban rest çekti, Bagram krizi büyüyor! Donald Trump ı kızdıracak sözler: "Karşısında en güçlü düşmanı bulur" 2

ABD güçlerinin 2021'deki çekilme sürecinde terk ettiği askeri hava üssünü geri almak için Afganistan yönetimiyle pazarlık ettikleri imasında bulunan Trump, "Dünyanın en büyük hava üslerinden biri. Onlara yok pahasına verdik. Şimdi geri almaya çalışıyoruz. Üssü istememizin sebeplerinden biri de Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yere bir saat uzaklıkta olması." demişti.

Afganistan yönetiminin Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Zakir Celali, Trump'ın bu sözlerine, "Afganistan ile ABD'nin birbirleriyle etkileşime ihtiyaçları var ve karşılıklı saygı ile ortak çıkarlara dayalı ekonomik ve siyasi ilişkiler kurabilirler ancak ABD'nin Afganistan'ın herhangi bir bölgesinde askeri varlık bulundurmasına gerek olmadan." yanıtını vermişti.

Trump ise dün ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'deki hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü ABD'ye geri vermezse kötü şeyler olacak." ifadesini kullanmıştı.

Afganistan yönetimi, daha önce de Trump'ın "Çin'in üssü işgal ettiğine" yönelik iddiasını reddetmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump bir ülkeyi daha tehdit etti: ‘Bize geri vermezlerse kötü şeyler olacak’ Trump bir ülkeyi daha tehdit etti: ‘Bize geri vermezlerse kötü şeyler olacak’

Taliban rest çekti, Bagram krizi büyüyor! Donald Trump ı kızdıracak sözler: "Karşısında en güçlü düşmanı bulur" 3

TRUMP ABD’NİN BAGRAM HAVA ÜSSÜ’NÜ TERK ETMESİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Trump daha önce yaptığı açıklamalarda ABD güçlerinin Afganistan’dan çekilirken Bagram Hava Üssü’nü de terk etmesini eleştirerek bu konuda Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimini suçlamıştı. Üssü geri almak için Afganistan ile görüştüklerini belirten Trump, "Bagram’da neler olacağını göreceğiz. Geri almak için Afganistan ile görüşüyoruz. Oradan asla vazgeçilmemeliydi" ifadelerini kullanmıştı. Bagram Hava Üssü’nü stratejik önemi nedeniyle geri istediklerini ifade eden Trump, "Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin’in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması" ifadelerini kullanmıştı.

Taliban rest çekti, Bagram krizi büyüyor! Donald Trump ı kızdıracak sözler: "Karşısında en güçlü düşmanı bulur" 4

DOHA ANLAŞMASI

Trump'ın ilk döneminde Şubat 2020'de Washington yönetimi, bugün Afganistan'ı yöneten Taliban ile Doha Anlaşması'nı imzalamıştı.

Anlaşmada çeşitli güvenlik konularının yanı sıra ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Afganistan'ı tamamen terk etmesi yer alıyordu. Bu kapsamda Temmuz 2021'de Bagram Hava Üssü boşaltılmış, son ABD askeri 30 Ağustos 2021 gecesi Afganistan'dan ayrılmış ve 20 yıllık işgal sona ermişti.

Afganistan yönetimi, her yıl 15 Ağustos'ta üste ABD'den kalan askeri araç ve helikopterlerle askeri geçit törenleri düzenleyerek "zafer" gösterisi yapıyor.
(AA-İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BMGK acil toplantıya çağrıldı: Rusya-Batı sürtüşmesi savaşa dönmek üzere! BMGK acil toplantıya çağrıldı: Rusya-Batı sürtüşmesi savaşa dönmek üzere!
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Mersin! Öğrencileri taşıyan okul servisi seyir halindeyken alev aldıYer: Mersin! Öğrencileri taşıyan okul servisi seyir halindeyken alev aldı
Adana'da polisin durdurduğu tırda 97 ruhsatsız tabanca ele geçirildiAdana'da polisin durdurduğu tırda 97 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Donald Trump Taliban
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.