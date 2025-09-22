Taliban rest çekti, 'Bagram' krizi büyüyor! Donald Trump'ı kızdıracak sözler: "Karşısında en güçlü düşmanı bulur"

Afganistan Genelkurmay Başkanı Fasihuddin Fıtrat, ABD Başkanı Donald Trump’ın Bagram Hava Üssü’nün kontrolünü ABD’ye geri verme uyarısına yanıt olarak "Afganistan’ın bir karış toprağı dahi pazarlık konusu olamaz. Bu kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Afganistan’daki Bagram Hava Üssü’nü ABD’ye geri verme uyarısına Taliban yönetiminden yanıt geldi. Afganistan Savunma Bakanlığı’na bağlı Hava Kuvvetleri Üniversitesi’nde düzenlenen pilot mezuniyet töreninde konuşan Afganistan Genelkurmay Başkanı Fasihuddin Fıtrat, isim vermeden Trump’ın açıklamalarına değindi. Fıtrat, "Son zamanlarda bazı kişiler, Bagram Hava Üssü’nü geri almak için Afganistan ile müzakerelere başladıkları yönünde açıklamalarda bulundu" ifadelerini kullandı. Afganistan’ın bağımsız bir ülke olduğunu vurgulayan Fıtrat, "Vatanımız üzerinde asla pazarlık yapmayacağız. Afganistan tamamen özgür ve bağımsız bir ülkedir. Kendi evlatları tarafından yönetilmektedir ve hiçbir yabancı ülkeye bağlı değildir" dedi.

Afganistan’ın kendini korumaya yetecek yeteneklere sahip bir orduya sahip olduğunu ifade eden Fıtrat, "Dost eli uzatana dostça karşılık verilir, ancak düşmanca yaklaşanlar en güçlü düşmanı karşısında bulur" şeklinde konuştu. Taliban’a bağlı silahlı güçlerin Afganistan’ı savunma kararlılığını kanıtladığını iddia eden Fıtrat, "utanç verici anlaşmalar" yapılmayacağını belirterek, "Afganistan’ın bir karış toprağı dahi pazarlık konusu olamaz. Bu kabul edilemez" dedi.

NE OLMUŞTU?

Trump, 18 Eylül'de İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın toplantısında, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2001'de Afganistan'ı işgalinin ardından ülkede konuşlandıkları en büyük askeri üs Bagram'ı geri almayı istediklerini söylemişti.

ABD güçlerinin 2021'deki çekilme sürecinde terk ettiği askeri hava üssünü geri almak için Afganistan yönetimiyle pazarlık ettikleri imasında bulunan Trump, "Dünyanın en büyük hava üslerinden biri. Onlara yok pahasına verdik. Şimdi geri almaya çalışıyoruz. Üssü istememizin sebeplerinden biri de Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yere bir saat uzaklıkta olması." demişti.

Afganistan yönetiminin Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Zakir Celali, Trump'ın bu sözlerine, "Afganistan ile ABD'nin birbirleriyle etkileşime ihtiyaçları var ve karşılıklı saygı ile ortak çıkarlara dayalı ekonomik ve siyasi ilişkiler kurabilirler ancak ABD'nin Afganistan'ın herhangi bir bölgesinde askeri varlık bulundurmasına gerek olmadan." yanıtını vermişti.

Trump ise dün ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'deki hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü ABD'ye geri vermezse kötü şeyler olacak." ifadesini kullanmıştı.

Afganistan yönetimi, daha önce de Trump'ın "Çin'in üssü işgal ettiğine" yönelik iddiasını reddetmişti.

TRUMP ABD’NİN BAGRAM HAVA ÜSSÜ’NÜ TERK ETMESİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Trump daha önce yaptığı açıklamalarda ABD güçlerinin Afganistan’dan çekilirken Bagram Hava Üssü’nü de terk etmesini eleştirerek bu konuda Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimini suçlamıştı. Üssü geri almak için Afganistan ile görüştüklerini belirten Trump, "Bagram’da neler olacağını göreceğiz. Geri almak için Afganistan ile görüşüyoruz. Oradan asla vazgeçilmemeliydi" ifadelerini kullanmıştı. Bagram Hava Üssü’nü stratejik önemi nedeniyle geri istediklerini ifade eden Trump, "Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin’in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması" ifadelerini kullanmıştı.

DOHA ANLAŞMASI

Trump'ın ilk döneminde Şubat 2020'de Washington yönetimi, bugün Afganistan'ı yöneten Taliban ile Doha Anlaşması'nı imzalamıştı.

Anlaşmada çeşitli güvenlik konularının yanı sıra ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Afganistan'ı tamamen terk etmesi yer alıyordu. Bu kapsamda Temmuz 2021'de Bagram Hava Üssü boşaltılmış, son ABD askeri 30 Ağustos 2021 gecesi Afganistan'dan ayrılmış ve 20 yıllık işgal sona ermişti.

Afganistan yönetimi, her yıl 15 Ağustos'ta üste ABD'den kalan askeri araç ve helikopterlerle askeri geçit törenleri düzenleyerek "zafer" gösterisi yapıyor.

