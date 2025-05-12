HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tam 27 bin adet! Saman balyalarının arasında çıktı: Tır şoförü gözaltına alındı

TEM otoyolunun İzmit geçişinde durdurulan bir tırın dorsesinde yapılan aramada, balyaların arasına gizlenmiş 27 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Tam 27 bin adet! Saman balyalarının arasında çıktı: Tır şoförü gözaltına alındı
Begüm Özkaynak

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yaptıkları çalışmalarda, 47 ACT 312 plakalı tırı TEM otoyolu İstanbul istikametinde durdurdu. Sürücüyü gözaltına alan ekipler, dorsede arama yaptı. Saman balyalarının arasına gizlenmiş kolilerde yapılan kontrollerde, 27 bin 770 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

AW453291_02

Olayla ilgili bir şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ağrı'da hırsızlık suçlarından aranan 12 hükümlü yakalandıAğrı'da hırsızlık suçlarından aranan 12 hükümlü yakalandı
‘Çöp atma’ tartışması kılıç ve sopalı kavgaya dönüştü: 3 yaralı‘Çöp atma’ tartışması kılıç ve sopalı kavgaya dönüştü: 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Balya İzmit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Devlet Bahçeli'nin Demirtaş talebi yanıtsız mı kaldı?

Devlet Bahçeli'nin Demirtaş talebi yanıtsız mı kaldı?

Önce darp etti sonra bıçakladı! 'Herkes namuslu olacak'

Önce darp etti sonra bıçakladı! 'Herkes namuslu olacak'

Altın sert düştü, uzman isim 'O rakamın altı görünmedikçe...' diyerek açıkladı

Altın sert düştü, uzman isim 'O rakamın altı görünmedikçe...' diyerek açıkladı

100 bin TL ile kurdu! Siparişlere yetişemiyor, üretip satıyor

100 bin TL ile kurdu! Siparişlere yetişemiyor, üretip satıyor

Cüneyt Özdemir'den sitem dolu paylaşım: "Barış beğendiremiyoruz"

Cüneyt Özdemir'den sitem dolu paylaşım: "Barış beğendiremiyoruz"

Metrobüs kazasının şoförü için karar verildi

Metrobüs kazasının şoförü için karar verildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.