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  4. Tam 3,8 ton! Çeşit çeşit bulundu... Operasyonda bozuk et ve balık ele geçirildi

Tam 3,8 ton! Çeşit çeşit bulundu... Operasyonda bozuk et ve balık ele geçirildi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
31.01.2025 16:07
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İzmir'in Konak ilçesindeki bir gıda deposunda menşei belli olmayan, bozuk 2,8 ton kırmızı et ile bozuk, güvenilir olmayan 1 ton balık ele geçirildi.

Tam 3,8 ton! Çeşit çeşit bulundu... Operasyonda bozuk et ve balık ele geçirildi

Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2 işletmede 'bazı gıda ürünlerinin kimyasal ile muamele edilerek işlendiğine' dair ihbar sonrası harekete geçti. Ekipler, işletmelerde eş zamanlı denetim yaptı. Bir işletmenin deposunda yapılan incelemede; menşei belli olmayan, bozulduktan sonra tekrar dondurulan 2,8 ton kırmızı et ile 1 ton bozuk ve güvenilir olmayan levrek, çupra, somon, dil balığı gibi çeşitli balık türleri ele geçirildi.

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İŞLETMEYE PARA CEZASI

Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmeye 5996 sayılı Kanun kapsamında toplamda 336 bin 902 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince yasak av zamanında işletmede bulundurulan dil balığı nedeniyle 37 bin 770 TL ek ceza kesildi. Gıda güvenliğini tehlikeye atan ve onaysız faaliyet gösteren işletme hakkında faaliyeti durdurma kararı alındı. Depo ve soğuk hava deposu mühürlenerek idari ve yasal işlem süreci başlatıldı.

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'DENETİMLERE SIKI ŞEKİLDE DEVAM EDİLECEK'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, vatandaşların güvenli gıdaya erişimini sağlamak adına tüm ilçelerde denetimlerin sıkı şekilde devam edeceğini söyledi. İhbara konu olan diğer işletmede de satışa sunulan 'dana kuzu karışık et döner' ve 'pişmiş tavuk döner' ürünlerinden örnekler alındı. Ürünlerin mevzuata uygun olup olmadığı laboratuvar analizleriyle belirlenecek.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
balık ton balığı İzmir kırmızı et
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