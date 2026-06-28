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Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararı

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar'ın yurt dışına çıktığı tespit edilmişti. Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle Tamar Tanrıyar hakkında resen soruşturma başlattı. Şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla işlem yapıldığı ve gözaltı kararı verildiği belirtilmişti. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, Tamar Tanrıyar'ın 23 Haziran günü Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi.

Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararı 1

YAKALAMA KARARI

Bu gelişme üzerine şüpheli hakkında yakalama emri çıkarılması için evrakın 28 Haziran günü adliyeye ikmalen gönderileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı istanbul cumhuriyet başsavcılığı
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