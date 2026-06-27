Tamir etmek isterken harman makinesine düştü

Olay, Arsuz ilçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi 523 Sokak’ta yaşandı. Sokak üzerinde bulunan buğday ekili tarım arazisinde hasat esnasında harman makinesi bozuldu. Harman makinesini tamir etmek isteyen 24 yaşındaki yabancı uyruklu Mohammad El Hassan, makinenin içerisine düştü.

Olayda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şahsı kurtaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, harman makinesinin içinde bulunan vatandaşı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır