HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tanesi 100 Bin TL: El işçiliğiyle ilmek ilmek işlenen bakır ibrikler! “Çeşm-i Bülbül” dünyadan ilgi görüyor!

Gaziantep’in tarihi Tütün Hanı’nda 45 yıldır bakıra hayat veren usta Kamil Şingin, geleneksel yöntemlerle işlediği ve “Çeşm-i Bülbül” olarak bilinen bakır ibrikleri 100 bin TL’ye satıyor. Hiçbir teknolojik alet kullanılmadan, tamamen el işçiliğiyle yaklaşık bir ayda hazırlanan bu özel eserler, hem yerli hem yabancı koleksiyonerlerin ilgisini çekiyor. Zarif detayları ve tarihi dokusuyla dikkat çeken ibrikler, geçmişle bugünü buluşturan sanatsal değer taşıyor.

Tanesi 100 Bin TL: El işçiliğiyle ilmek ilmek işlenen bakır ibrikler! “Çeşm-i Bülbül” dünyadan ilgi görüyor!

Bakırcılık mesleğine çocuk yaşlarda başlayan 56 yaşındaki usta Kamil Şingin, geleneksel yöntemlerle işlediği bakır ürünlere sanatsal bir boyut kazandırıyor.

Tanesi 100 Bin TL: El işçiliğiyle ilmek ilmek işlenen bakır ibrikler! “Çeşm-i Bülbül” dünyadan ilgi görüyor! 1

"ÇEŞM-İ BÜLBÜL"

Ustanın özellikle el işçiliğiyle hazırladığı ürünler, zarif detayları ve estetik görünümüyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Usta, emeğin ve sabrın ürünü olan el işlemesinde son olarak tarihi Memlük dönemine dayanan "Çeşm-i Bülbül" adıyla bilinen özel ibrik modelini ise müşterisine 100 bin TL'ye işliyor.

Tanesi 100 Bin TL: El işçiliğiyle ilmek ilmek işlenen bakır ibrikler! “Çeşm-i Bülbül” dünyadan ilgi görüyor! 2

HİÇBİR TEKNOLOJİK ALET KULLANILMADAN 1 AYDA İŞLENİYOR

Yaklaşık 1 ayda işlediği bu zahmetli ürünleri hiçbir teknolojik alet kullanmadan yapıyor. Osmanlı, Selçuklu, İran ve farklı yörelere özgü stillerde yapılan bu ibrikler, geçmişte dönemin zenginleri tarafından kullanılmasıyla biliniyor. Günümüzde ise sanat değeri yüksek nadide birer koleksiyon ürünü olarak görülüyor.

Tanesi 100 Bin TL: El işçiliğiyle ilmek ilmek işlenen bakır ibrikler! “Çeşm-i Bülbül” dünyadan ilgi görüyor! 3

"HANGİ DÖNEME AİTSE O DÖNEMİN MOTİFLERİYLE SÜSLENEREK ORTAYA BİR SANAT ESERİ ÇIKARILIR"

Bakır ibriklerin ekonomik gücü yüksek bireyler tarafından tercih edildiğini söyleyen usta Şingin, "Her alıcının ulaşabileceği bir ürün olmasa da, özel koleksiyonculara hitap eden bu eserler özellikle yabancı müşterilerden ilgi görüyor. Hatta Makedonya'dan bir alıcı, bu eşsiz ibriğin yeni sahibi olacak. Çeşm-i Bülbül olarak adlandırılan bu ibrik modeli, Memlük dönemine ait bir eserdir. Tamamı el işçiliğiyle yapılır, fabrikasyon değildir. Kişiye özel üretilen bu tür eserlerde seri üretim söz konusu olamaz. En fazla iki ya da üç adet yapılabilir. Yapım aşamasında ölçüler belirlenir ve ürün dövülerek şekillendirilir. Önce elde form verilir, ardından hangi döneme aitse o dönemin motifleriyle süslenerek ortaya bir sanat eseri çıkarılır. Kullanım alanları, o dönemin medeniyetlerinde kişilerin ekonomik gücüne göre değişmiştir. Bu tür ibrikler genellikle dönemin en zenginleri tarafından tercih edilmiştir. Osmanlı, Selçuklu, İran ya da yöresel stillerde üretilen çeşitleri vardır, her yörenin kendine özgü bir tarzı bulunur" dedi.

Tanesi 100 Bin TL: El işçiliğiyle ilmek ilmek işlenen bakır ibrikler! “Çeşm-i Bülbül” dünyadan ilgi görüyor! 4

"ORTALAMA 100 BİN LİRA CİVARINDA BİR FİYAT BİÇİLİR"

Bakır ibriklerin emeğin ve sabrın ürünü olduğunu ifade eden usta Şingin, "Bu ürünlerin değeri yapım aşamasına ve verilen emeğe göre belirlenir. Ortalama 100 bin lira civarında bir fiyat biçilir. Ancak bu rakam, emeğin karşılığını yansıtmaktan çok sanatın değerini simgeler. Çünkü burada esas olan para değil, ortaya çıkan sanat eseridir. Söz konusu modelin çizim ve işleme aşaması bir hafta sürmüştür. Ancak eserin tamamen bitirilmesi yaklaşık bir ila bir buçuk ayı bulur. Bu tür sanat eserlerine talep çok sınırlıdır; herkesin alıp evine koyabileceği bir ürün değildir. Alıcıları milyonda bir olsa da, özellikle yabancı müşterilerden ilgi görmektedir. Örneğin, bu eserin Makedonya'dan bir alıcısı bulunmaktadır" dedi.

Tanesi 100 Bin TL: El işçiliğiyle ilmek ilmek işlenen bakır ibrikler! “Çeşm-i Bülbül” dünyadan ilgi görüyor! 5

Tanesi 100 Bin TL: El işçiliğiyle ilmek ilmek işlenen bakır ibrikler! “Çeşm-i Bülbül” dünyadan ilgi görüyor! 6

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştüDışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü
Lahana yüklü tırdan neler çıktı neler!Lahana yüklü tırdan neler çıktı neler!

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Bakır sanat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.