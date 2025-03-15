Tanju Özcan'dan Mansur Yavaş'a çağrı: "Bırak şu guru inadı"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün başkentte bir araya geldi. Buluşma gerçekleştiği sırada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medyadan dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de etiketleyerek Mansur Yavaş'a seslenen Özcan şunları yazdı:

"Partimizin aldığı ön seçim kararının şekli ve zamanlaması kendi içimizde tartışılabilir. Ancak geldiğimiz noktada alınan karar parti hukukuna uygun, yetkili kurullar tarafından alınmış ve tüm CHP üyelerini bağlayan bir karar haline gelmiştir. Ön seçime 1 hafta kala da tüm Cumhuriyet Halk Partililere düşen, partinin aldığı bu kararın arkasında durup, adayla omuz omuza olmaktır.

"ANKARA'DA BÜYÜKŞEHİR BİNASINDA OTURUP..."

O yüzden Ankara’da büyükşehir binasında oturup, 'Ben CHP’nin ön seçimini ciddiye almıyorum' gibi bir yaklaşımla Sayın Ekrem İmamoğlu için düzenlenen toplantıya iştirak etmemek, Sayın Mansur Yavaş‘a yakışmaz.

"BIRAK ŞU GURU İNADI"

Bizim bölgenin deyimiyle söylüyorum Mansur abi; “Bırak şu guru inadı’ gel şu Mamak’a, dosta düşmana birlik mesajı verelim."