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Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'yla ilgili diploma soruşturmasına tepki! Erdoğan'a çağrı yaptı: Cumhurbaşkanı'nın müdahale etmesi lazım!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
15.03.2025 11:51
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da bir araya geldi. Kameraların karşısına geçen iki başkan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu "Biz birlikteyiz, yol arkadaşıyız, hedefimiz tektir" derken; Yavaş da "Kimse kimsenin yedeği olmaz" dedi. Yavaş, İmamoğlu'yla ilgili diploma soruşturması için de "Buna asıl sayın Cumhurbaşkanı'nın müdahale etmesi lazım diye düşünüyorum. Bu konularda en tecrübeli kendisi" diye konuştu.

Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'yla ilgili diploma soruşturmasına tepki! Erdoğan'a çağrı yaptı: Cumhurbaşkanı'nın müdahale etmesi lazım!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da bir araya geldi.

İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. Yavaş'ın davetiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan görüşme yaklaşık 30 dakikanın ardından sona erdi.

İKİ BAŞKAN KAMERALARIN KARŞSINA GEÇTİ

Görüşme sonrası İmamoğlu ve Yavaş, basının karşısına geçerek ortak bir açıklama yaptı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi;

"Biz birlikteyiz, yol arkadaşıyız, hedefimiz tektir. Partimizin bir yol haritası var. Alınacak her karara hepimiz saygı duyacağımızı söylüyoruz. Biz aynı yolun yol arkadaşıyız."

ABB Başkanı Mansur Yavaş da şu ifadeleri kullandı;

"KİMSE KİMSENİN YEDEĞİ OLMAZ"

"Gerçek gündemi unutturmak istiyorlar. Kimse kimsenin yedeği olmaz. Bunlar söylemekte zorlandığım şeyler, bu tür değerlendirmeleri kötü buluyorum. Kimse birin yedeği olmaz. Böyle düşünmek bana da Ekrem başkana da terbiyesizliktir. Biz medeni insanlarız, bir yol mutlaka bulunur.

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"YOL HARİTAMIZ BELLİ"

Yol haritamızı 3'lü toplantımızda açıkladık. Başka söylediğim bir şey yok. Yol haritamız odur.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN MÜDAHALE ETMESİ LAZIM"

Bir siyasiye bu şekilde diploma üzerinden kumpas kurmak, bir takım aparatları kullanmayı son derece çirkin buluyorum. Buna asıl sayın Cumhurbaşkanı'nın müdahale etmesi lazım diye düşünüyorum. Bu konularda en tecrübeli kendisi. Kendisinin de önü kesilmek istenmişti, kesilemedi. Artık demokrasimiz normal hale gelsin. Her seçimde bir karalama ve yıpratma kampanyası oluyor. Ankara'nın kirli siyasetini temizledik, sıra Türkiye'ye geldi. İnşallah o da olacak."

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‘ARAMIZI BOZMAK İÇİN ÇABA HARCIYORLAR’

İmamoğlu’nun Ankara buluşması için salon verilmediği iddialarıyla ilgili de konuşan Mansur Yavaş, “Biz artık trol iddialarına cevap vermek istemiyoruz. Ama böyle bir iddia gündeme geldiğinde belgeleriyle açıklama yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı 4 Şubat’ta salonun tahsisini istedi. Önerim şu, 500 metre ileride geçerken salona bakın, kimler var, kaç gündür oradalar ve ne zaman çıkıyorlar? Gerçekler ortada. Aramızı bozmak için çaba harcıyorlar ama başarılı olamayacaklar. Ortak hedefimiz, bu iktidarın değişmesidir” ifadelerini kullandı.

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