Tanju Özcan'dan slogan tepkisi! "DEM Parti derhal kapatılmalıdır"

DEM Parti'nin grup toplantısı tartışmaların odağında. Partililer, teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine 'Biji Serik Apo' sloganı attı. Meclis'teki slogan tepkileri de beraberinde getirdi.

TANJU ÖZCAN'DAN DİKKAT ÇEKEN 'SLOGAN' TEPKİSİ

Konuyla ilgili olarak birçok eleştiri gelirken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan da dikkat çeken bir çıkış geldi. Meclis'te atılan slogana tepki gösteren Özcan, "Dün, Gazi Meclis çatısı altında DEM Parti Grubu'nda yaşananlar bile tek başına parti kapatma sebebidir" dedi.

"TERÖR FAALİYETLERİNİN ODAĞI HALİNE GELMİŞTİR, DERHAL KAPATILMALIDIR"

Özcan açıklamalarının devamında ise "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nı göreve davet ediyorum. DEM Parti terör faaliyetlerinin odağı haline gelmiştir, derhal kapatılmalıdır" ifadelerini kullandı.