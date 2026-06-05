HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tanju Özcan hakkındaki iki davada yeni gelişme

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, ‘sığınmacılara yönelik söylemleri’ ve ‘şantaj’ iddialarıyla yargılandığı iki ayrı davanın duruşmaları görüldü. Farklı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Özcan, duruşmalara SEGBİS aracılığıyla katılırken; savcılık makamının mütalaa için süre talep etmesi üzerine davalar 13 Temmuz’a ertelendi.

Tanju Özcan hakkındaki iki davada yeni gelişme

Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yargılandığı iki ayrı davanın celsesi art arda görüldü. Geçtiğimiz aylarda "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Özcan, duruşmalara Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı. İlk duruşmada Özcan’ın, gazeteci Fatih Altaylı’nın programında sığınmacılara yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle yargılandığı dava ele alındı.

"NE YAPTIYSAM VATANDAŞIN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN YAPTIM"

Duruşmada söz verilen Tanju Özcan, hakkındaki iddiaları reddetti. Mütalaayı kabul etmediğini belirten Özcan, "Herhangi bir suç işlediğimi düşünmüyorum. Ne yaptıysam vatandaşların huzur ve güvenliği için yaptım. Mütalaayı kabul etmiyorum. Yeni bir mütalaa verilirse ona ilişkin ayrıca savunma yapmak isterim" ifadelerini kullandı.

ŞANTAJ DAVASI ERTELENDİ

İkinci duruşmada ise kamuoyunda geniş yankı bulan ’şantaj’ davası görüldü. İddianamede, Tanju Özcan’ın belediye personeli Öznur Ç.’ye gönderdiği mesajların kadının eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney’in eline geçtiği; Akgüney’in bu mesajlar karşılığında Özcan’dan 20 milyon lira, lüks otomobil ve oto yıkama tesisi talep ettiği yer almıştı. Aynı dosyada Öznur Ç.’ye yönelik makam odasındaki sözleri ve eylemleri nedeniyle Özcan’ın da "şantaj" suçundan 3 yıla kadar hapsi isteniyor. Duruşmaya, şantaj ve aracılık iddialarıyla yargılanan tutuksuz sanıklar Mehmet Eren Akgüney, Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak ve CHP’li Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin ile taraf avukatları katıldı. Müşteki Öznur Ç. ise duruşma salonuna gelmedi.

BOLU’YA NAKLİNİ TALEP ETTİ

Duruşmada söz alan Özcan, savunmasını daha sağlıklı hazırlayabilmek ve avukatlarıyla yüz yüze görüşebilmek için Bolu’daki bir cezaevine nakledilmek amacıyla cezaevi yönetimine dilekçe verdiğini aktardı. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayacak diğer duruşmalarına yoğunlaşmak istediğini belirten Özcan, mahkemeden duruşmanın 6 Temmuz sonrasına ertelenmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının değişmesi nedeniyle yeni savcının dosyayı inceleyerek esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması ve taraf avukatlarının savunmaları için süre vererek her iki duruşmayı da 13 Temmuz’a erteledi.

Tanju Özcan hakkındaki iki davada yeni gelişme 1

Tanju Özcan hakkındaki iki davada yeni gelişme 2

Tanju Özcan hakkındaki iki davada yeni gelişme 3

Tanju Özcan hakkındaki iki davada yeni gelişme 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıfır atıkta dünyaya örnek: Türkiye modeli! Bakan Ersoy: "Seçenek değil, zorunluluk"Sıfır atıkta dünyaya örnek: Türkiye modeli! Bakan Ersoy: "Seçenek değil, zorunluluk"
Sultangazi'de motosiklet alev alev yandı genç kadın öldüSultangazi'de motosiklet alev alev yandı genç kadın öldü

Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

Tepki çeken Atatürk paylaşımı sonrası istifa etti

Tepki çeken Atatürk paylaşımı sonrası istifa etti

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

TabutuN başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

TabutuN başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Milyonlar kilitlenmişti

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Milyonlar kilitlenmişti

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.