HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Tansiyonu yükselten açıklama! İsrail ordusu harekete geçti... Hedefte Suriye var

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Eyal Zamir'in apılan durum değerlendirmesinin ardından, Suriye’deki Dürzilere yönelik şiddetin durmaması durumunda rejim hedeflerine yönelik saldırılara hazırlık talimatı verdiği duyuruldu.

Tansiyonu yükselten açıklama! İsrail ordusu harekete geçti... Hedefte Suriye var
Melih Kadir Yılmaz

İsrail ordusu tarafından yapılan son açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Eyal Zamir'in durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.

595

SALDIRILARA HAZIRLIK TALİMATI VERİLDİ

Zamir'in değerlendirmenin ardından Suriye’deki Dürzilere yönelik şiddetin durmaması durumunda rejim hedeflerine yönelik saldırılara hazırlık talimatı verdiği belirtildi.

6595

Öte yandan gün içinde İsrail Hava Kuvvetleri Şam’ın banliyölerinde Dürzi sivillere saldırdığını iddia ettikleri unsurları hedef aldı.

ORDUNUN HAZIRLIKLI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Ayrıca açıklamada, İsrail ordusunun Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiği, çeşitli senaryo ve savunma gereksinimlerine karşı ordunun hazırlıklı olduğu iletildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marmaris’te yağışlı hava etkili olduMarmaris’te yağışlı hava etkili oldu
Çin’de yerleşim yerinde patlama: 1 ölü, 21 yaralıÇin’de yerleşim yerinde patlama: 1 ölü, 21 yaralı

Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa tarihinde görülmemiş artış! Elektrik fiyatları bir günde yüzde 450 zamlandı

Avrupa tarihinde görülmemiş artış! Elektrik fiyatları bir günde yüzde 450 zamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dostum Trump' vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dostum Trump' vurgusu

'Ne borsa ne konut ne arsa' diyerek... Mert Başaran'dan 'panik' uyarısı

'Ne borsa ne konut ne arsa' diyerek... Mert Başaran'dan 'panik' uyarısı

İstanbul'daki deprem sonrası yeni gelişme! 4 okul tahliye edildi

İstanbul'daki deprem sonrası yeni gelişme! 4 okul tahliye edildi

Yenidoğan Çetesi davasında 10 sanık için tahliye kararı

Yenidoğan Çetesi davasında 10 sanık için tahliye kararı

Netanyahu'nun eşinden büyük gaf

Netanyahu'nun eşinden büyük gaf

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.