Tansiyonu yükselten açıklama! İsrail ordusu harekete geçti... Hedefte Suriye var

İsrail ordusu tarafından yapılan son açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Eyal Zamir'in durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.

SALDIRILARA HAZIRLIK TALİMATI VERİLDİ

Zamir'in değerlendirmenin ardından Suriye’deki Dürzilere yönelik şiddetin durmaması durumunda rejim hedeflerine yönelik saldırılara hazırlık talimatı verdiği belirtildi.

Öte yandan gün içinde İsrail Hava Kuvvetleri Şam’ın banliyölerinde Dürzi sivillere saldırdığını iddia ettikleri unsurları hedef aldı.

ORDUNUN HAZIRLIKLI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Ayrıca açıklamada, İsrail ordusunun Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiği, çeşitli senaryo ve savunma gereksinimlerine karşı ordunun hazırlıklı olduğu iletildi.